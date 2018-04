Venezolanos prefieren lavar pocetas en Miami que estar “sometidos a la miseria”

Betsy Alvarado V. / 4 abr 2018.- “¿Tú te irías a Miami a limpiar pocetas?”, fue la pregunta que hizo el martes el presidente Nicolás Maduro a los jóvenes que aún se encuentran en Venezuela, por lo que las reacciones en la red social Twitter no se hicieron esperar.

Algunos de los usuarios recibieron la pregunta como un insulto hacia aquellos que se ganan la vida limpiando; mientras que otros manifestaron que lavar pocetas en Estados Unidos es más rentable que ejercer su profesión en Venezuela y estar sometidos a la miseria.

“Hace años yo lavé pocetas para ganarme el pan. Fue mi primer empleo y no me avergüenza. Vergüenza es que lo use como ejemplo de humillación alguien que se presume humilde y que se llama obrero”, expresó @IgnacioSerrano

Por su parte el usuario @AlbertoRodNews resaltó que, “lamentablemente, lavando pocetas en Miami se puede mantener a una familia de cuatro miembros en Venezuela. Con diez años de especializaciones y estudios en Venezuela, no. Ese es el gran legado del chavismo”.

Esa respuesta fue respaldada por el dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, quien a través de Twitter manifestó que “limpiando pocetas cómo se burla Maduro o haciendo cualquier trabajo honesto, miles de venezolanos velan por sus familias, sometidas a la miseria a la que nos ha llevado este régimen. Pulverizaron el valor de nuestra moneda pero jamás podrán con la dignidad del venezolano”, sostuvo.

También hubo quien decidió sacarle la cuenta: “Ese lava poceta como él le llama se gana dignamente 8.25$ la hora que es el salario mínimo aquí en la Florida. 66$ por día, 330$ por semana y 1320$ al mes que le sirve de mucho para ayudar a su familia en Venezuela. Ojo también hay muchos gringos que lavan pocetas porque es un trabajo digno”, detalló @lorebornacelly.

Otros usuarios como @noepernia mencionaron que limpian pocetas fuera del país, pero duermen con la conciencia tranquila.

“Más los venezolanos que hemos salido del país -a excepción de boligarcas, enchufados, narcotraficantes, informantes y otras alimañas del chavismo cuello blanco- sí hemos lavado pocetas, lavamanos, urinarios y cocinas, pero dormimos tranquilos y en paz con nuestras conciencias”, destacó.

El comentario que despertó reacciones inmediatas entre los usuarios de Twitter, fue hecho por el jefe de Estado durante la inauguración del complejo universitario Alma Mater en el estado Lara.

