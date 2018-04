Vecchio: Maduro no se robará las elecciones, ya se las robó

Jennifer Suárez / 24 abr 2018.- El coordinador político de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, aseguró este martes que el presidente de la República, Nicolás Maduro, no se robará las elecciones ya que, a su juicio, ya se las robó.

“No hay elecciones en Venezuela, hay un fraude. Nicolás Maduro no se va a robar las elecciones, ya se las robó. Hay ingenuos que dicen que hay iguales condiciones que en 2015. Falso”, expresó a través de Twitter.

Explicó que en el 2015 “las elecciones fueron anunciadas con casi 6 meses de anticipación y cuando correspondían. En 2018 han sido absurdamente adelantadas y con espacio de poco más de 2 meses. Manipulación total”.

“En 2015 se permite candidatos naturales (salvo algunas excepciones) participar, partidos y tarjeta de Unidad. En 2018, los candidatos presidenciales naturales están presos, en el exilio o inhabilitados. Partidos inhabilitados (+MUD). Falcón es escogido indirectamente por Maduro”, dijo.

Indicó que “en 2015, el Registro Electoral es abierto por varios meses. En 2018, es restringido y no se permite registro de votantes en exterior. Para elección presidencial es de gran impacto por cantidad de venezolanos en exterior. En las parlamentarias el voto en exterior no contaba”.

Y agregó: “En 2015 la tarjeta d la MUD resultó la tarjeta más votada en la historia de Venezuela. En 2018, fue ilegalizada la tarjeta de la MUD y en cambio se legalizó el partido de Maduro “Somos Venezuela” de manera express”.

Vecchio resaltó que “en 2015 tuvimos observación internacional y nacional. Aunque no fue suficiente hubo algo de imparcialidad. En 2018, no existe. A Túnez fue a parar Tibisay a ver si conseguía unos incautos”.

“En 2015 condiciones económicas no eran extremas. Hoy en 2018, Maduro juega al chantaje y dominación social para manipular electores. Acto de inmoralidad que desnuda la esclavitud del siglo XXI”, subrayó.

Destacó que “en 2015 se permitieron las auditorías porque había tiempo de hacerlas. En 2018, hasta Smarmatic dice que no hay garantía ya que no se conoce cómo funciona software y no hay tiempo de auditorías serias”.

“En 2015, la oposición tuvo tiempo de hacer primarias para escoger sus candidatos. En 2018, Maduro escogió su contrincante (Falcón) eliminando a los candidatos presidenciales más populares de la oposición con cárcel, exilio o inhabilitación”, sentenció.

Al juicio de Vecchio, hay más elementos “para no estar de acuerdo con las elecciones (…) no lo llamemos elecciones, es un fraude del cual no hay que participar”.

Etiquetas: Carlos Vecchio | elecciones 2018 | Presidenciales 2018