Usuarios de Twitter reportan “apagón general” en el estado Zulia

Ronald Romero / 18 abr 2018.- Usuarios de Twitter informaron este miércoles sobre fallas en el servicio eléctrico en el estado Zulia que genera incomodidad entre sus habitantes.

“Ya van tres horas del apagón en el Zulia, @CorpoelecZulia_ ; y no me vengan a preguntar cuál es la dirección, número de poste, etc. No es una falla en un sector; es un apagón general y ustedes lo saben”, señaló la diputada Elimar Díaz desde su cuenta en Twitter.

Por su parte, el periodista Lenín Danieri reseñó: “Nuevamente queda #SinLuz #Maracaibo y otras zonas. Al parecer es una falla general porque hasta la telefonía es intermitente. Se ve desde donde estoy que es total el corte”.

“El estado Zulia vive un apagón general en la mayoría de sus municipios desde las 4:30 a.m. Es la región más poblada de Venezuela y la que sufre la peor crisis eléctrica”, expresó el comunicador social”, Gustavo Ocando.

Para finalizar, el exgobernador del Zulia Pablo Pérez indicó: “Tres horas se cumplen del apagón de hoy 18 de abril en Maracaibo y gran parte del Zulia. Y ahora cuál es la ingeniosa y nada creíble excusa”.

Etiquetas: apagon | sin luz | Zulia