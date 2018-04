TSJ/AN declara a Maduro en contumacia y designa a defensor público

ND / 3 abr 2018.- El Tribunal Supremo de Justicia designado por la Asamblea Nacional declaró este martes al presidente Nicolás Maduro en contumacia, en vista que el mandatario no asistió al antejuicio de mérito en su contra por presuntas vinculaciones en hechos de corrupción por el caso Odebrecht. La audiencia se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia, ante la presencia de la ex fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz en compañía del doctor Sair Mundarai, ex director del Ministerio Público.

La audiencia fue suspendida por un lapso de 30 minutos para que el defensor conozca el expediente relacionado al caso.

Más en breve…

Etiquetas: antejuicio de mérito | Nicolás Maduro | TSJ