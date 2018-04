TSJ en el exilio: AN es quien decide si procede o no el antejuicio contra Maduro

Jennifer Suárez / 11 abr 2018.- El presidente del Tribunal Supremo en el exilio, Miguel Ángel Martínez, declaró este miércoles que la Asamblea Nacional “ahora es el poder que decidirá si procede o no el antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro”.

“Sí la AN autoriza el pase a juicio, la inmediata separación del cargo está prevista en la Constitución, aunque este señor no quiera separarse del cargo, no quiera irse de Miraflores”, explicó.

Martínez resaltó la importancia de que la AN realice este paso para así remover la inmunidad ejecutiva a Maduro y así proceder con el antejuicio.

“Nosotros recibimos más de cuatro mil fuentes probatorias para evaluar el juicio a Nicolás Maduro por corrupción con obras de Odebretch en Venezuela”, afirmó sobre el caso. “Hay documentos con el puño y letra de Maduro ordenando que avancen obras de Odebretch. Por eso se aprueba el antejuicio”, detalló.

Cabe destacar que el día de ayer durante la sesión de la AN, el presidente del parlamento Omar Barboza señaló que “el antejuicio de mérito” contra Maduro a la agenda de la sesión ordinaria por falta de un documento oficial por parte del TSJ Legítimo”.

