OIeg Kostko / foto: Panorama / 16 abr 2018.- Tres jugadores de la selección venezolana Sub20 de rugby que recientemente participó en un torneo en Paraguay, decidieron no retornar a su país y pidieron quedarse bajo el status de refugiados. El presidente de la Unión de Rugby de Paraguay, Nelson Mendoza, dijo el lunes que los tres rugbiers no regresaron debido a la crisis en Venezuela. “Los jugadores, cuya identidad no podemos difundir, pidieron que les ayudemos a gestionar ante la cancillería la categoría de refugiados y no de exiliados”, declaró Mendoza a The Associated Press.

Sin embargo adelantó que uno de los jugadores tiene 18 años y los otros dos 19. La selección venezolana de rugby sub20 estuvo en la reciente competencia del campeonato sudamericano. El pasado sábado perdió 68-7 ante Paraguay. Anterior a dicho juego fue derrotada 119-0 por Uruguay.

Al respecto el presidente del San José Rugby Club de Asunción, Ariel Biederman, indicó que “dirigentes de nuestra institución le dieron a los tres rugbiers alojamiento mientras se inician los trámites legales para permanecer en el país”.

Por su parte, la comisión nacional de refugiados paraguaya no quiso ofrecer declaraciones a The Associated Press sobre el caso.

