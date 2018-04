Transportistas discutirán este viernes posible aumento del pasaje a 5.000 Bs en Caracas

Betsy Alvarado V. / 26 abr 2018.- Los transportistas que hacen vida en el Distrito Capital sostendrán una reunión este viernes 27 de abril en la sede de la Union Plaza Espana de Coche, para definir si incrementarán el pasaje urbano a 5.000 Bs o más, informó el presidente de la Asociación de Conductores del oeste de Caracas Hugo Cano.

La información fue dada a conocer durante una entrevista concedida al periodista Cesar Miguel Rondón, en la cual aclaró que la Federación Nacional de Transporte en una asamblea que tuvieron el miércoles decidieron que en el interior del país el pasaje estaría en 5.000 Bs a partir del 1 de mayo, pero que en Caracas eso aún no estaba definido.

“Esa tarifa de 5.000 Bs no alcanza, no sabemos los costos porque yo te saco un estudio de costos hoy y ya mañana queda desfasado porque esta hiperinflación se consume cualquier cálculo que tú hagas, esto es como un pañito de agua caliente porque resulta que nosotros también somos seres humanos, tenemos gastos (…) Yo quiero que la gente entienda que nosotros no trabajamos solo para mantener la unidad sino también a nuestra familia”, señaló.

Indicó que actualmente solo circula el 20 por ciento del transporte debido a que la mayoría de las unidades están accidentadas por problemas en el motor, la caja de transmisión; mientras que otras están paradas porque algunas de sus piezas fueron hurtadas o quemadas.

Con respecto a la posibilidad que planteó el Gobierno de que los ciudadanos cancelaran su pasaje mediante la criptomoneda Petro, Cano pidió al presidente Nicolás Maduro que sea más serio a la hora de emitir sus propuestas.

“Nosotros con mucho respeto al compañero transportista, colega Nicolás Maduro, le pedimos a él y a su equipo que sean más serios en las propuestas, porque yo no la conozco, nadie conoce esa criptomoneda que es como los marcianos; es decir, todo el mundo dice que existen pero nadie los ha visto y para eso debería haber un punto de cobro en la unidad como lo ofreció en 2015 Ricardo Molina, pero eso no existe, no lo han hecho”, resaltó.

El transportista también aclaró que el pago con el Carnet de la Patria tampoco es posible, “no hay manera, no hay mecanismo posible”, sentenció.

