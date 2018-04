Trabajadores del Seguro Social de Chacao protestan por falta de insumos

Jennifer Suárez / 16 abr 2018.- Los trabajadores del Seguro Social de Chacao cerraron la avenida Blandin este lunes como forma de protesta, donde exigieron insumos y medicamentos para el centro de salud.

La información se dio a conocer por Twitter, donde los empleados destacaron que han alzado su voz por la falta de insumos y bajos salarios.

Marilin Rodríguez, empleada del Seguro Social expresó que “¿180 bolívares? No alcanza ni para una harina”, y agregó que “ninguna de las áreas del centro de salud no funcionan al 100 %”.

“No hay inyectadoras, solo nos quedan 100. No hay cloro que es necesario, no hay alcohol. Odontología está grave, no tienen anestesia ni guantes. A las enfermeras no les alcanza ni para pagar un pasaje”, expresó.

Los trabajadores resaltaron que, sin ninguna autoridad responde ante la situación, irán a paro.

