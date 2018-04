Trabajadores de la UCV protestaron para exigir ajuste de sueldos y beneficios

Jesús Barreto / foto: @LitisUCVOficial / 30 abr 2018.- Empleados y obreros pertenecientes al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela trancaron los principales accesos a esa casa de estudios, este lunes, en protesta para exigir mejoras salariales.

Uniformes, aumento de salarios y actualización de otros beneficios son parte de las exigencias de los trabajadores de la UCV, quienes aseguraron que el gobierno ha llevado a ese gremio a una situación inaguantable.

“El sueldo no nos alcanza para nada desde hace casi dos años nos deben la dotación de uniformes, el transporte ha eliminado la mayoría de las rutas, esto ha afectado, sobre todo a las personas que no viven en Caracas, el seguro no funciona, no alcanza ni para pagar unos exámenes de laboratorio”, aseguró Irma Zamora, empleada del área administrativa, con 19 años de experiencia.

Carlos Mora, obrero, agregó que la merma del poder adquisitivo ha limitado progresivamente hasta la capacidad de asistir a sus puestos de trabajo, por lo que reclaman una respuesta inmediata por parte de Hugbel Roa, ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.

“Desde el último trimestre algunos departamentos redujeron la jornada laboral, porque para muchos es difícil mantener la asistencia diaria, o por no alcanza la quincena o porque no se consigue efectivo. El ministro tiene que dar la cara”, manifestó.

Cerca de las 11:00 am los manifestantes improvisaron e impidieron el tránsito desde y hacia el recinto universitario, localizados en Plaza Venezuela, Hospital Clínico Universitario y Las Tres Gracias, hasta las 12:35 pm aproximadamente, cuando, tal como estaba previsto culminaron la actividad reivindicativa.

Etiquetas: protesta | salarios | UCV