Trabajadores de Corpoelec protestan en Caracas para exigir mejores condiciones laborales

ND / Foto: CaraotaDigital /17 abr 2018.- Trabajadores de Corpoelec decidieron este martes cerrar la avenida Vollmer en Caracas como medida de protesta para exigir mejores condiciones laborales, pues aseguran que no cuentan con las herramientas necesarias y que además unos 15.000 trabajadores se han ido de la empresa para buscar mejores oportunidades en otros países.

“Se están yendo principalmente los profesionales; nos hemos quedado sin trabajadores. No hay herramientas, no hay equipo, no hay uniforme, no tenemos nada, no hay recursos de cómo atender las emergencias y nosotros como trabajadores no tenemos capacidad de sobrevivir (con el salario que perciben), no solamente el trabajador sino su familia” dijo Domingo González al portal web caraotadigital.

La protesta de los empleados de Corpoelec coincidió con la que están realizando este martes los médicos a las afueras del Hospital J.M de los Ríos para exigir insumos y medicamentos, así como mejoras salariales.

“A pocos metros de protesta de JM de los Ríos hay trabajadores de Corpoelec exigiendo discusión de contrato colectivo”, escribió el periodista Héctor Antolínez en su cuenta de Twitter.

