“The Lancet” exige al mundo antender crisis de salud en Venezuela aún en contra del Gobierno

Pedro García Otero / 6 abr 2018.- La revista médica más prestigiosa del mundo, The Lancet, publicó este viernes un editorial titulado “El colapso del sistema de salud en Venezuela” en el que pide al planeta para “terminar con el abuso de poder del Gobierno venezolano, y tomar pasos inmediatos para atender esta pesada carga sobre el bienestar de los venezolanos”. La “pesada carga” es el “desmoronamiento de la infraestructura de salud del país”.

La revista señala que “el Gobierno venezolano ha permitido que la infraestructura se desmorone, con consecuencias fatales para los venezolanos corrientes. Sin reportes regulares sobre indicadores básicos de salud, medir la profundidad de la crisis es difícil. No obstante, la Encuesta Nacional de Hospitales 2018 muestra un estremecedor declive de los servicios de salud y un fallo total del sistema”.

The Lancet indica que tal publicación (la Encuesta fue hecha por la Asamblea Nacional y la ONG Médicos por la Salud) es el único reporte que medianamente se puede tomar sobre la situación venezolana, y que el mismo, realizado en 104 hospitales públicos y 33 privados, muestra que “la mayoría de los servicios de laboratorio y de nutrición solo se consiguen intermitentemente o están completamente inoperativos. La escasez de medicinas básicas, catéteres, insumos quirúrgicos y fórmulas infantiles es destacada en el sondeo: 14% de las unidades de cuidados intensivos estaban cerradas porque no podían funcionar, y 79% de las instalaciones consultadas no contaban con agua –en absoluto”.

“Los resultados del sistema de salud han continuado deteriorándose rápidamente (desde 2013). El Gobierno venezolano ha reducido significativamente el porcentaje de su presupuesto dedicado a la salud pública, de un máximo de 9,1% en 2010 a 5,8% en 2014. Los suministros médicos han sido reportados como desaparecidos, o embargados y retenidos en los puertos, y algunos medios han señalado que ha habido corrupción en su distribución. Algunos de ellos son para tratar enfermedades del corazón o diabetes, las dos principales causas de muerte en Venezuela, según la Organización Mundial de la Salud”.

“Como resultado, los pacientes han sido obligados a conseguir su propio instrumental quirúrgico, medicamentos, y comida para tratarse en los hospitales. En la medicina privada, los profesionales cobran en dólares estadounidenses, lo que hace la atención médica impagable para la mayoría de la población”, indica The Lancet.

“Es difícil hallar data oficial del Gobierno. El último reporte oficial del Ministerio de Salud de Venezuela fue publicado en 2016 (Boletín Epidemiológico) cuando la entonces ministra Antonieta Caporale fue “premiada” con su inmediata destitución por parte de Nicolás Maduro, quien ha estado dirigiendo el país desde 2013 (Venezuela ha tenido 17 ministros de Salud diferentes en los últimos 20 años). Los resultados de este boletín fueron presentados en un Reporte Mundial de The Lancet en agosto de 2017, y expresaron una situación insostenible en Venezuela. Este boletín del Gobierno revelaba que la mortalidad materna había subido 65% y la infantil 30%, con 11.466 infantes fallecidos durante 2016”.

“También mostraba que mientras Venezuela había sido el primer país del mundo que eliminó la malaria de sus áreas pobladas, esta, y otras enfermedades como la difteria, que había sido ya controlada, habían retornado en varios brotes”, afirmó la prestigiosa revista médica.

“Consciente de la crisis humanitaria, como señaló la oposición política en 2017, al país se le han hecho múltiples ofrecimientos, de países y de la ONU, de ayuda humanitaria. Pero el Gobierno de Venezuela ha rechazado esta ayuda, negando la existencia de la crisis”, concluye el editorial.

Sistema de Salud Vzla.thelancet.com Vol 391 April 7, 2018

Etiquetas: crisis humanitaria en salud | Venezuela