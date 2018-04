Tajaldine: Ningún gobierno tiene moral para acusar a Venezuela de fraude electoral

ND / foto: @PrimeraPagina / 16 abr 2018.- El analista internacional, Basem Tajeldine, aseguró este lunes que existen “grandes presiones internacionales” para lograr que las elecciones presidenciales del 20 de mayo sean vistas fuera de las fronteras venezolanas como ilegítimas. “Ninguno de estos gobiernos (de Colombia, Argentina, Brasil, entre otros) tiene moral para acusar a Venezuela de fraude electoral. No hay pruebas validas que demuestren que aquí se está llevando a cabo un fraude, si eso fuese así, el proceso electoral donde ganó la derecha la Asamblea Nacional tendríamos que decir que también fue un fraude (…) No tiene moral Colombia de hablar de esto cuando en su proceso se utilizaron papeletas para llevar adelante que un capo como Álvaro Uribe Veliz, reconocido por el Departamento de Estado como el capo número 82, esté como senador de ese país. Venezuela ha llamado a organismos internacionales para que estén presente en nuestro proceso electoral, con qué derecho, moral, argumento se puede acusar de fraude, incluso, antes de cometerse. Hay grandes presiones internacionales para hacer que este proceso del 20 de mayo se vea ilegítimo ante la mal llamada comunidad internacional. No podemos prestarnos a ese juego macabro”, dijo el analista internacional en entrevista para Primera Página por Globovisión.

Tajaldine también se refirió a la Cumbre de las Américas que se llevó a cabo en Lima durante este fin de semana, evento al que calificó como un “abismo” por –según- violar los derechos internacionales; a su juicio, podría ser la última en realizarse.

“Se puede tener profundas diferencias con el gobierno venezolano, eso es normal, pero existe algo que se llama derecho internacional y si ellos quieren seguir esa ruta, deben respetar aquello que se inscribe en la carta fundacional de las naciones unidas, que dice tácitamente que ningún país puede inmiscuirse en los asuntos internos de otro país, ya por ahí se está violando ese derecho. No es justo lo que se pretende hacer contra Venezuela desde muchos espacios internacionales, sobre todo desde esa cumbre; una cumbre que hoy puede calificarse de abismo”, comentó.

Insistió en que desde ese escenario se busca “aislar” a Venezuela.

“Una cuerda de inmorales la mayoría de ellos. No me van a decir quién es Michel Temer que se impuso sobre un golpe de Estado, y allí, en la Cumbre, si fuese legítima, si fuese el escenario propicio, se debió discutir sobre el golpe de Estado que sacó del poder a Dilma y colocó a una persona que tiene menos de 3 por ciento de aceptación y ha comenzado una ola represiva contra su pueblo”.

El analista internacional antes de concluir la entrevista reconoció la crisis económica en el país, aunque la atribuye a personas como María Corina Machado o Antonio Ledezma que, desde su perspectiva, son quienes están solicitando “más sanciones” para el país.

“María Corina Machado, una persona nefasta para la política del país, ha llamado a Estados Unidos para que repita en Venezuela lo mismo que se hizo en Siria, hay un llamado internacional al bloqueo contra el país; Antonio Ledezma, ese señor, también ha pedido más sanciones contra Venezuela (…) Hay que crear las condiciones internas de una explosión social y lo que no miden es que están afectando al pueblo”.

Y agregó: “Nadie niega la situación interna de Venezuela, la crisis económica, pero es provocada por muchos factores, especialmente por el bloqueo financiero. No se le permite a Venezuela reestructurar su deuda, tampoco se le permite comercializar con empresas estadounidenses o panameñas, eso no afecta al Gobierno, afecta al bolsillo del venezolano, hay un bloqueo inducido, una acción de guerra económica que nadie puede negar y el que crea que esto es obra de la mala administración del Gobierno, creo que sabe poco de economía y política. Estiman llevar a un colapso al país para utilizarlo como propaganda internacional y así responsabilizar al Gobierno y hacerlo parecer al caso de Siria”.

