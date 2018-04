Suspenden clases mientras familiares exigen medicamentos para brote de mal de Chagas en Táchira

ND / 9 abr 2018.- El director de Educación del estado Táchira, Enrique Noguera, informó la suspensión de clases en colegios de la localidad de Puerto Nuevo, municipio Libertador de la entidad, por el brote de mal de Chagas agudo que cobró la vida de cinco personas, entre ellas un menor de edad, y dejó más de 40 afectados.

“Debido a la epidemia de mal de Chagas en el municipio Libertador, nos vemos en la obligación de suspender las actividades de tipo escolar, hasta tanto no se subsane la situación sanitaria”, dijo Noguera a VPItv.

Asimismo destacó que “la suspensión es temporal, hasta que se establezca todo el cerco epidemiológico. Solo en esta escuela tenemos ocho alumnos contagiados”, detalló.

Annys Sánchez, familiar de dos contagiados por el brote agudo de mal de Chagas en Táchira, aseguró que en su localidad las condiciones de salubridad son “terribles”.

“Hay carnicerías que no tienen un seguimiento de sanidad correcto. Hay una quesera donde botan todos sus desperdicios a las cloacas (…) Tenemos una planta de saneamiento de aguas negras que tiene dos años que no le hacen una limpieza adecuada y se ha rebosado y se está saliendo por los patios de las casas, por el frente. Los doctores ya han dicho de que puede ser un Chagas agudo, no porque precisamente haya el chipo, sino por ingesta”, sostuvo.

Mary Escobar, tía del niño de 11 meses que murió producto de la enfermedad, dijo que en ese caso hubo falta de atención médica. “Dice la doctora que murió de desnutrición, pero fue falta de atención médica porque lo llevamos tres veces al hospital y las tres veces la regresaron para la casa”, comentó.

Otra familiar, Victoria Martínez, madre de dos pacientes con el mal de Chagas, exigió que se manden los medicamentos para atender a los afectados.

“Queremos que el Gobierno nos mande los medicamentos de nuestros hijos. Estamos preocupados por las muertes que han habido. Por favor, queremos el medicamento hoy”, puntualizó.

Según versiones de familiares, los montos de exámenes ascienden a los cuatro millones de bolívares, pues el hospital no tiene los recursos para atenderlos. El Gobierno prometió enviar lso medicamentos vía aérea.

Por su parte, la directora del Hospital de San Cristóbal indicó que “la recomendación es tomar medidas extremas de higiene respecto a la alimentación: lavar muy bien las frutas y verduras, también los enlatados, antes de ser consumidos”.

Etiquetas: Mal de Chagas | Táchira