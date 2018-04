Horóscopo de la semana del 23/04/2018

Empezamos una semana full energía de todo tipo, principalmente aquella que ayuda a la actividad intelectual y la concentración mental por lo que será ideal para disfrutar de la lucidez que eso brinda y realizar aquellas actividades que requieren de todo el poder de tu mente como lo son estudiar, escribir, crear, diseñar proyectos o soluciones, planificar viajes, etc.

Recomienda el horóscopo que no caigas en la tentación de dilapidarla en actividades sociales que no te dejen ningún beneficio, aprovecha mas bien para estar contigo mismo, recordar los conocimientos que residen en ti y trabajar o mejorarte en alguna actividad deportiva.

Toma en cuenta además que durante estos días si logras ver a Luna “ocultándose” en el horizonte, puedes visualizarte haciendo realidad un deseo hasta que la luminaria de la noche “desaparezca” completamente… (recuerda que los deseos deben involucrarte solo a ti, porque uno debe respetar el libre albedrío de los demás)

Se asocia el ciclo de Luna de creciente a llena, con la serotonina, neurotransmisor que activa a la somatotropina conocida como la hormona del crecimiento, la sanación y la juventud. La serotonina tiene además un rol principal en la digestión, lo que explica que la tradición popular diga que al cuerpo asimila mas que otras veces lo que consumas, si no quieres aumentar de peso come sano y evita lo que te hace engordar. Por otro lado ayuda al equilibrio emocional, regula el sueño y estimula la capacidad para enamorarse y para sentir amor.

Serán siete días para no olvidar aplicarte cremas nutritivas, para hacerle un cariño a tu cabello con un buen baño de crema y aprovechar para comer aquello que te ayuda a estar saludable. Si te afeitas únicamente en esta fase el vello perderá fuerza.

Ten en cuenta que. hasta nuevo aviso, estamos viviendo un periodo, en el que será mas probable que cada día nos ofrezca una prueba, una situación a superar de esas que requieren de ti que actives tus conocimientos y experiencia si quieres salir adelante.

Venus cambia de signo este lunes, como no conoces la hora exacta en que empieza a hacerlo mejor no comenzar nada importante si no sabes el momento astrológico ideal. Si sientes sensación de inestabilidad analiza hacia dónde debes avanzar, es probable que haya llegado el momento que lo hagas.

Aumenta la posibilidad de vivir situaciones extremas, riesgo de pérdidas, finales críticos, cambios próximos o transiciones. Por lo general los días en los que los astros cambian de signo, cuesta un poco mas encontrar el lado positivo de lo que pase. Mejor llevarlo adelante lo mas cotidianamente posible, en especial los ascendentes Libra y Tauro y los signo zodiacal Tauro y Escorpio de los últimos días.

Riesgo de pérdidas, de dejarse arrastrar por una situación que ha llegado a su límite, de vivir circunstancias en las que ya no hay mas nada que hacer mas aceptar la situación y avanzar para encontrar nuevos horizontes… o retroceder si necesitas prolongar algo, que a menos que consigas una salida extraordinaria, tarde o temprano finalizará.

Evita forzar situaciones tensas en el amor a menos que quieras que algo termine, de ser así aprovecha las energías y corta por lo sano, tendrás las condiciones a favor.

Recomienda el horóscopo que no corras riesgos innecesarios porque cualquier cosa de insólito puede pasar, principalmente las mujeres, los políticos, artistas, músicos o aquellos que mueven grandes cantidades de dinero.

EL color dorado o naranja, el incienso de mandarina y la música que te hace sentir bienestar. La clave: Saber que las salidas extremas por lo general empeoran lo que está pasando, ya sea en esta o en otra vida.

El martes espectáculo celestial, repite un pico de lluvia de estrellas esta vez, las Pi-Púppidas. Con 40 meteoros por hora, que serán mas visibles cuanto más cerca se esté del hemisferio sur, aunque está en desventaja porque habrá radiante luz de Luna. Termina este día el cambio de signo de Venus por lo que conviene seguir las advertencias del lunes al respecto de eso.

En el horóscopo del miércoles las actividades cotidianas se ven en positivo, sobre todo si sabes aporyarte en las personas y circunstancias adecuadas. Recomienda estar pendiente de las noticias y mantener bajo control las emociones.

Será el jueves favorable para realizar meditaciones que honren a los Espíritus de Luz, para repetir afirmaciones de abundancia, comenzar el Om Prabu Shanti para reforzar una intensión muy especial o tener un detalle para tus ancestros.

Desde el viernes y hasta el 16 de mayo Urano estará recorriendo el último grado de Aries por lo que convendrá planificar dicho periodo lo mas tranquilo posible. Aumenta la probabilidad de tener accidentes (especialmente aéreos o con vehículos), problemas con lo eléctrico, con militares, fuego, armas, vehículos que haya fallas con el suministro de luz, problemas con la tecnología, finalicen amistades, etapas o hechos de forma abrupta, haya rupturas, sucedan cosas locas, se den pérdidas poco comunes, sismos, tormentas, rayos, centellas, tiroteos o comportamientos inusitados de la Naturaleza o los seres, que las reacciones sean explosivas, que haya cambios bruscos u ocurran situaciones extremas. Hay que recordar que no todo tiene que ser catastrófico, ni que suceder o tocarle a todo el mundo, todo dependerá del país donde vivas y de tu horóscopo natal.

Atento a las señales el sábado porque habrá quienes puedan recibir ¡un golpe de suerte!

Luna llena el domingo en el signo zodiacal Tauro, es de Buda y corresponde al Festival de Wesak, durante el cual tradicionalmente se realiza una hermosa meditación que nos ayuda a entrar en contacto, entre otros, con el señor Maitreya quien representa al avatar que debía aparecer luego de Sidharta(Buda), por lo que hay quienes lo asocian al maestro Jesús, y con la energía de la Iluminación. Para estar pendiente de las noticias, cosas importantes o impactantes pueden pasar.

En mayo empezaré a dictar los cursos a distancia de Astrología básica y avanzada, Tarot y Feng Shui, si estás interesado en participar en alguno de ellos escríbeme y te informaré sobre costos, contenido y metodología.

Una oración por los jóvenes que en Nicaragua están luchando contra el maligno y defendiendo su libertad. Que la Fuerza de la Divinidad sea su escudo.

Soy horoscopia en Facebook y twitter, @coluccisusana en Instagram y twitter (dedicado a la prosperidad).

Contacto: [email protected]

Namaste

vaya al foro

Etiquetas: Susana Colucci