Horóscopo de la semana del 02/04/2018

Iniciamos esta semana con Luna transitando hacia el cuarto menguante, lo que la hace ideal para las actividades sociales, las celebraciones y lo ecológico.

Se conoce este periodo como el de la dopamina (neurotransmisor que genera un estado de bienestar), por lo que se presta para practicar el segundo Niyama del Yoga, conocido como Santosha o contentamiento, para disfrutar de lo que haces, hacer lo que amas y sentirte dichoso por lo logrado. ¡Sobre todo para sonreír!

Por otro lado, estaremos recorriendo la parte baja del biorritmo lunar por lo que programarla lo mas cotidiano posible te ayudará.

Serán días propicios para rizarte el cabello o teñírtelo.

Deberán cuidarse mas que otras veces los gobernantes, las personas conocidas o importantes y la realeza, aparece la tendencia a que sufran caídas u otro tipo de accidentes, tengan que renunciar, sean derrocados o despedidos….

Sigue Mercurio retrógrado, copio sus anuncios para que los tengas presente: recomienda que pongas cuidado cuando hables o con lo que dejes por escrito, para que luego no tengas que retractarte.

Dice que habrá que poner mas atención a lo que tiene que ver con transporte, vehículos, estudios de medicina, competencias de velocidad, discusiones (porque se pueden ir a las manos) y con todos los documentos, acuerdos, negociaciones, conversaciones o firmas, mas que nada los que involucren lo antes mencionado o cirugías, objetos contundentes, cortantes, calientes o rojos, armas, hierro, rubíes o militares.

Aumenta la probabilidad de que la gente mienta, tenga que retractarse, devolverse u obtenga resultados adversos en esos temas o con comunicaciones, vías, medios de comunicación, periodistas, intelectuales, profesores o escritores. También el riesgo de que se caigan los niños, le suba la temperatura o sufran de inflamaciones, cortaduras, quemaduras, golpes o infecciones, haya sismos de mayor violencia que lo común seguidos de incendios, que los accidentes en las calles terminen en incendios y que el viento que sople sea caliente o muy fuerte.

Caso que tengas que realizar actividades asociadas con estos anuncios mantener por unos minutos el Budhi mudra puede ayudar. Se hace con ambas manos. Para esto junta la punta carnosa del dedo pulgar con la uña del meñique y extiende los otros dedos, pero sin tensarlos. Este mudra activa los poderes mentales y síquicos que ayudan a la comunicación, cualquiera sea su estilo.

Según el horóscopo del lunes las relaciones de amor que comiencen este día deberán ser llevadas adelante con los dos pies en la tierra, atentos los dos de no idealizar al otro, porque si lo hacen un día se darán cuenta que a quien aman no es a la persona que tienen enfrente y todo acabará estrepitosamente.

No conviene iniciar nada importante si no conoces la mejor hora astrológica para hacerlo y se ven pruebas por superar de esas que nos ayudan a avanzar en la vida al lograrlo. Sugiere el horóscopo tener cuidado con lo que puede perderse.

Las actividades cotidianas no se ven en su mejor momento y aquellos que son sensibles a las energías predominantes sentirán las emociones a flor de piel y puede constarles dominarlas…. La sugerencia es que si te toca, cuando sientas que están surgiendo suelta el aire que tengas en ese momento en los pulmones y empieza a respirar nuevamente prestándole atención mientras lo haces.

El color verde o rosado (evita el negro), el incienso de Citronela o Jazmín, la música que te hace sonreír La clave: Controlar la mente de manera tal de erradicar los pensamientos negativos.

Si el martes no te sientes libre respira conscientemente… si trabajas con asuntos legales, en Universidad, con caballos, al aire libre o con religión pon mas atención que otras veces la probabilidad que las cosas no salgan como esperas es alta. Si vas de viaje cuida de llevar todo lo que necesitas no vaya a ser que tengas que devolverte. Avanzada la noche se verá Júpiter al lado de Luna.

Advierte el horóscopo del miércoles que entramos en un periodo, hasta un nuevo aviso, en el que será mas probable que cada día nos presente una prueba, un escenario a superar de esos que requieren de ti que actives tus conocimientos y experiencia si quieres salir adelante. Lo importante a resaltar es que son de esas pruebas que una vez superadas te permiten mejorar tu estatus, tu reputación o tu posición actual en el medio en el que se presenten.

EL jueves se ve para los intercambios, las relaciones interpersonales y el regateo. Destacarán las tendencias que están en pugna, en parejas por lo general. Para avanzar en función a los objetivos que te hayas establecido, reaccionando ante aquellos que te han creado dificultades.

El viernes se honra a Kuan Yin diosa de la misericordia, la compasión y el perdón su mantra es el ampliamente conocido Om Mani Pad Me Hum que se pronuncia Om Mani Pad Me Jom

Aunque las actividades cotidianas siguen en el bajón de las energías, será el sábado un día para dedicarlo a ti, a hacer al menos una cosa que hayas querido hacer antes pero no te has dado el tiempo suficiente para ello. Haz lo que amas hacer, verás que cuando practiques eso como hábito se te ocurrirán grandes ideas, y si no grandes al menos excelentes. Disfruta de una buena comida, piensa en tus proyectos, hazlos realidad dentro de ti. Si te sientes deprimido cultiva la esperanza.

El Cuarto Menguante lo veremos el domingo, desde este día y los próximos siete conviene que los dediques a pagar tus deudas, programar lo que piensas hacer, retocar el presupuesto, planificar, analizar, revisar cómo van las actividades que están en marcha y tratar de no dilapidar las energías innecesariamente. Aparece como un día intenso…. De todo puede pasar. En la noche lluvia de estrellas las Alpha Virginidas

