Solórzano viaja a Lima para representar a Venezuela en la Cumbre

Ronald Romero / 10 abr 2018.- La diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, aseguró este martes que Venezuela estará presente en la Cumbre de la Américas por una comisión que es representada por los Legisladores del Parlamento venezolano.

“Ya rumbo a Lima. Estaremos en representación de la Venezuela democrática en la Cumbre de Las Américas”, señaló desde su cuenta en Twitter.

En un siguiente mensaje, Solórzano indicó: “Maduro no estará en la Cumbre De Las Americas porque no lo invitaron, pero Venezuela sí estará presente. Nos vemos en pocas horas Lima, Perú”.

La VIII edición de la Cumbre, que se celebrará en Lima el 13 y 14 de abril, permitirá también comprobar si la relación de Trump con Latinoamérica puede ir más allá de las críticas a los inmigrantes y a las alianzas comerciales que han marcado hasta ahora su discurso hacia el continente.

El pasado 05 de marzo de 2018, el presidente Nicolás Maduro le restó importancia a la decisión del Gobierno del presidente de Perú, Martín Vizcarra de no invitarlo a la Cumbre de las Américas.

“Para mí no es una prioridad ir para allá, ustedes saben que las Cumbres de las Américas son una pérdida de tiempo terrible, allí no se discute ningún tema que tenga que ver con la vida de nuestro pueblo, allí no se toma ninguna decisión, allí lo que se va es a pasear”, respondió el jefe de estado durante una rueda de prensa en el Panteón Nacional a un periodista de Hispan Tv.

