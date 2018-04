Sobella Mejías: El CNE se burla de la inteligencia de los venezolanos

ND / foto: @PrimeraPagina / 3 abr 2018.- La ex rectora del Consejo Nacional Electoral y actual dirigente de Acción Democrática, Sobella Mejías, calificó este martes como una burla a la inteligencia del venezolano todo el proceso electoral pautado por el ente rector para el próximo 20 de mayo. “El órgano electoral era un órgano administrativo con autonomía funcional y económica que garantizaba el rol protagónico del venezolano en lo político, en un proceso electoral; hoy tenemos que exigir condiciones de igualdad para ejercer este derecho (…) estamos yendo a un proceso electoral que es para elegir el cargo de presidente, no se le puede dar un tratamiento ligero, hay que publicar las leyes y normas que rige cada fase del proceso electoral, las normas que prohíben financiamiento a partidos políticos, las que regularán la campaña electoral para un proceso de esta magnitud; los candidatos también tiene que tener una fase para seleccionar candidatos en primarias, es constitucional, nada de eso se está haciendo, el actual cronograma es una burla a la inteligencia del ciudadano”, expresó la ex rectora en Primera Página, programa que transmite Globovisión.

Recordó que en otrora Poder Electoral, con 6 meses de antelación todas las normas estaban publicadas, mientras que en la actualidad “el CNE apenas está publicando un corte definitivo del registro electoral”, el cual cuestionó al no haber la suficiente información ni jornadas especiales para garantizar la participación e información a todos los venezolanos tal como lo establece la ley.

“Eso cercena la participación de un fin último que es garantizar la participación de un proceso electoral”, acotó.

Mejías, como dirigente de Acción Democrática, reiteró el deseo de participar en los comicios presidenciales, pero “sin coacción, libres, secretas, directas y universales, ¿Por qué convocar una elección como si fuese un castigo?, eso no tiene sentido”, subrayó.

Recomendó a los venezolanos que van a votar mantenerse en los centros electorales y defender su voto. “Los ciudadanos debemos convertirnos cada uno en poder electoral, los votos los cuida los ciudadanos”, aseveró.

La ex rectora del CNE no cuestionó la participación de los candidatos en estos comicios presidenciales, al contrario, defendió el criterio político de cada organización política, sin embargo, cuestionó que el CNE no haya permitido unas elecciones primarias con la cual se pudiera elegir a un candidato único. Asegura que de lograr una extensión del tiempo para llevar a cabo una elección con condiciones, esos aspirantes se sumarían a unas primarias.

Etiquetas: CNE | Presidenciales2018 | Sobella Mejías