Smolansky: Urge crear un fondo para atender a refugiados venezolanos

ND / nota de prensa / 10 abr 2018.- El ex alcalde de El Hatillo en el exilio, David Smolansky, asegura que el venezolano está “huyendo” de la crisis que afecta al país y a la región; esto luego de visitar por tres días la Ciudad de Cúcuta, donde constató el estatus de miles de coterráneos en calidad de refugiados. “Nuestro país se está vaciando. Vivimos un deslave humanitario porque emigrar en las condiciones en que lo están haciendo los venezolanos es una palabra elegante. La gente está escapando, huyendo, por la crisis que no solo está afectando a nuestro país sino a la región”, explicó Smolansky desde el Puente Simón Bolívar en Cúcuta donde se reunió con las familias venezolanas que cruzan la frontera por falta de medicinas y comida.

Durante el recorrido que hizo el dirigente político compartió con venezolanos que se están yendo por tierra a Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Argentina; además hay otro grupo de venezolanos que todos los días cruzan la frontera para comprar comida y medicinas que no se consiguen en Venezuela, y luego regresan al país en la noche.

“Urge la creación de un fondo económico por parte de la región para brindar alimentación, salud, educación y un techo a tantos venezolanos que duermen en las calles sin comer y enfermos”, dijo Smolansky.

“El gobierno de Colombia ha hecho esfuerzos muy importantes para brindar atención a los venezolanos, así como también la Iglesia Católica que reparte diariamente al menos 3 mil comidas calientes a los venezolanos refugiados y además albergan cientos de personas a quienes no tienen sitio para dormir”, detalló el exalcalde exiliado.

Para el dirigente de Voluntad Popular, Nicolás Maduro es una amenaza para la región y no le importa que la gente se muera de hambre.

“La gente en Venezuela está luchando para no morirse y la situación en la frontera es dramática y no la podemos cotidianizar. Es una de las peores crisis humanitarias del mundo”.

Etiquetas: Colombia | David Smolansky | refugiados | Venezuela