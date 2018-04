Saab, sobre antejuicio a Maduro: Ese acto carece de legitimidad

Ronald Romero / 17 abr 2018.- El fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, aseguró este lunes que “carece de legitimidad” el ante juicio de mérito que realizará este martes la Asamblea Nacional al Jede de Estado, Nicolás Maduro.

“El MinisterioPúblico expresa a la nación y a la comunidad internacional que ante el acto bufo e inmoral de unos ciudadanos y ciudaanas prófugos de la justicia de usurpar finciones establecidas por la Constitución, a mi persona como Fiscal General y al TSJ de Venezuela que sus actos son nulos”, señaló desde su cuenta de Twitter.

Lea más: TSJ/AN ordena privativa de libertad contra Nicolás Maduro y notificar a Interpol

En un siguiente mensaje, expresó: “Por lo tanto el show hecho durante unos meses en territorio extranjero ( EEUU-Colombia ) “sesionando” delictivamente fuera de la jurisdicción patria para pretender ilegalmente acciones contra la Democracia venezolana y el Presidente Maduro, hoy llegó a su fin”.

Para finalizar, William Saad agregó en otro mensaje en la red social: “En consecuencia, la sesión convocada por la Asamblea Nacional para supuestamente discutir Antejuicio de Mérito ( contra el Presidente Maduro ) que no promovió en Venezuela Tarek William ante el TSJ ( Caracas ) No sólo es que carece de legitimidad, es que no existe”.

El pasado 9 de abril de 2018, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio sentenció que hay méritos suficientes para enjuiciar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y solicitó a la Interpol incluirlo entre las personas con alerta roja internacional por corrupción y legitimación de capitales, esto tras evaluar las denuncias de corrupción por el caso Odebrecht presentadas recientemente por la fiscal destituida, Luisa Ortega Díaz.

“Esta sala del Tribunal Supremo de Justicia declara procedente la solicitud a la medida cautelar de privación de libertad en contra de Nicolás Maduro Moros (…) Se ordena notificar a la Fuerza Armada Nacional, al Cuerpo de Investigadores Científicas, Penales y Criminalísticas, pidiendo comunicárselo a todos los cuerpos de seguridad a los fines de que contribuyan al cumplimiento de esta orden”, señaló el fallo del TSJ en el exilio.

Etiquetas: AN | Maduro | Venezuela