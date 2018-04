El “cepo” anti socialista es lento

Indudablemente, pero igualmente inevitable, en el entendido que la resolución en torno al restablecimiento del orden constitucional en Venezuela por parte de la comunidad internacional en coordinación con “Soy Venezuela” es definitiva e inaplazable.

Lo anterior si bien no pasa de ser la reiteración de una perogrullada no es menos cierto que constituye una piedra angular en la política de supervivencia interna en tanto las medidas internacionales de ¨estrangulamiento¨ al socialismo criollo alcanzan su plena eficacia. Lamentablemente los tiempos de la comunidad internacional no son los que rigen el devenir del venezolano común, acosado a diario por el hambre, la enfermedad y el miedo, lo que hace temer el engrosamiento en la lista de víctimas de este genocidio.

Es el precio a pagar por esta sociedad en razón de nuestra evidente incapacidad para librarnos de la esclavitud socialista por nuestros propios medios, sin embargo nos ampara el derecho inalienable a trabajar día tras día por merecer un futuro mejor, así entonces los sobrevivientes a este horror, como otrora los ucranianos post socialistas, tienen la obligación histórica de no repetir los errores que esta generación en mala hora les heredó.

No por casualidad vamos atestiguando desde ya la caída estrepitosa por parte de los otrora líderes del socialismo mundial.

“Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo.” Abraham Lincoln.

Ora y labora.

