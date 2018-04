Borges viajará a España y Francia para pedir elecciones “justas” en Venezuela

Ronald Romero / 3 de abr 2018.- El diputado a la Asamblea Nacional, Julio Borges, anunció este lunes que viajará a España y Francia para “seguir ejerciendo presión” para que se realicen elecciones “justas” en Venezuela.

“La idea es entender que tenemos dos frentes. Uno interno en el que están involucrados todos los sectores de la sociedad venezolana y el internacional que es el que estamos organizando con las democracias más representativas del mundo para seguir ejerciendo la presión necesaria que produzca unas elecciones limpias en el país”, señaló en una nota publicada por el diario El Nacional

El Parlamentario indicó que existe “gran preocupación” internacional por la crisis que vive Venezuela y pide que se abra un canal humanitario para ayudar a los venezolanos. .

Para finalizar, Borges aseguró que “el gobierno lo único que hace todos los días es dedicarse a desmoralizar a los venezolanos. Estamos en un momento crítico y está prohibido perder la fuerza, la esperanza y la capacidad de resistir”.

El pasado 3 de marzo, El dirigente de Primero Justicia aseveró que lo que ocurre en Venezuela ya no es sólo un problema del país, sino de toda la región.

Así lo indicó en una entrevista ofrecida al diario argentino Clarín.“Las democracias de la región no pueden permitir que en la región se instale una segunda Cuba con el mayor número de reservas petroleras, de gas, de oro y de recursos naturales, dedicada exclusivamente a destruir la democracia y el progreso de la región”, opinó el ex Presidente de la AN.

