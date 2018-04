Rodrigo Agudo: Llegó el colapso del sector agroalimentario

ND / 3 abr 2018.- El experto agroalimentario Rodrigo Agudo precisó que el Gobierno se encargo de “destruir” el sector agroindustrial privado pensando que se iban a tener los dólares para poder importar y garantizar los alimentos a los venezolanos.

“Yo diría que tenemos un colapso. El Gobierno ha monopolizado y se ha puesto a hacer lo que no sabe hacer. El Gobierno no sabe ser ganadero, agricultor, industrial, comerciante… El Gobierno está dado en todas partes del mundo para apoyar al sector privado a producir, no para combatir o para pelear o para perseguir al sector privado”, manifestó en La Fuerza es la Unión, programa que transmite RCR.

Agudo aseguró que el sector público se ha puesto a hacer lo que no sabe, y dejó de hacer lo que debe. “Es un sector que dejó de dar servicios, de hacer electricidad, de apoyar en la distribución del agua, de hacer los sistemas asistenciales, de dar educación… Y puso a personas que pueden estar muy bien preparadas pero para hacer otra cosa, no para dirigir un sector productor”, sostuvo.

Reiteró que “el sector alimento cada día se ha ido militarizando con personas pueden estar muy bien preparadas para hacer la guerra, pero no para servirle a la sociedad en términos de generar riquezas”.

En ese sentido, destacó que “el problema que hay es muy sencillo. Durante 15 años se destruyó la producción nacional bajo una concepción, bajo una obsesión de querer cambiar las relaciones de propiedad”, puntualizó.

“Se destruyó pensando que siempre se iban a tener los recursos de la renta petrolera para poder importar. Bueno, nos quedamos sin el chivo y sin el nariz. Destruimos la producción nacional, pero por otro lado no tenemos los dolares para poder importar y garantizar a los venezolanos la alimentación”, acotó.

El experto agroalimentario dijo que ese es el “colapso” que hoy se vive en Venezuela y que habían venido advirtiendo conocedores de la materia.

“Venezuela no tiene para el corto plazo los recursos para poder importar los alimentos que necesita, pero el Gobierno ha destruido la producción nacional y sigue, además, sin reconocer esa situación diciendo que en seis meses vamos a resolver el problema. Bueno, llegó el colapso. No hay semillas, no hay fertilizante, no hay insecticida, no hay maquinaria, no hay repuestos. ¿Por qué? Porque nos hemos dedicado a generar desconfianza y ahorita no hay inversión, no tenemos capacidad de producir, no podemos producir. Por eso es que la papa va a costar 600 mil bolívares”, concluyó.

