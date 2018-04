Reportan que otro niño falleció de sarampión en Delta Amacuro

Ronald Romero / 6 abr 2018.- El representante de la Iglesia, Wilson Jochem, informó que un menor de edad murió por sarampión en el estado Delta Amacuro y que con este caso han fallecido al menos 20 personas en la entidad.

“Hoy acaba de morir otro niño más por sarampión. Son 20 los niños Warao muertos en la Parroquia Manuel Renaud que tengo conocimiento. Pero eso es solo el inicio. ¿Una madre vio morir 5 de sus hijos… Cómo encontrará consuelo? Pero son niños que no cuentan, pues no tienen siquiera partida de nacimiento… Por algo será que a los que nos gobiernan no muestran interés en facilitar el acceso al registro de los niños…”, señaló desde su cuenta de Facebook.

Lea más: 54 indígenas han muerto por sarampión en 2018, según ONG

Por su parte, Javier Sánchez quien es un usuario de la red social escribió: “Nuestra oración por sus intenciones y rogando por el fin de esta tragedia humanitaria”.

La pagína web de Fe y Alegría indicó que las autoridades sanitarias del estado Delta Amacuro se han mostrado silentes a propósito de las muertes por sarampión. Solo se han limitado a afirmar que tienen “la situación controlada” y a desmentir los decesos ocurridos en otras regiones de la entidad, donde los mismos familiares de la víctimas mortales han confirmado la perdida de sus hijos.

Al menos 54 menores indígenas han muerto en lo que va de 2018 por un brote de sarampión en una “recóndita zona” del este del país, según denuncias de la ONG Kapé Kapé a la agencia de noticias AFP. “Las muertes más recientes fueron de seis niños, pero desde enero a la fecha suman unas 54”, dijo a AFP José Naveda, periodista y miembro de la organización no gubernamental Kapé Kapé, que ha visitado a las comunidades afectadas.

vaya al foro

Etiquetas: Delta Amacuro | Sarampión | Venezuela