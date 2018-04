Ratti retiró su participación en la Comisión de Alto Nivel del CNE

Jennifer Suárez / 30 abr 2018.- El candidato por iniciativa propia, Luis Alejandro Ratti, informó este lunes sobre su renuncia en la Comisión de Alto Nivel del Consejo Nacional Electoral.

“Acabo de renunciar a mi participación en la Comisión de Alto Nivel del CNE, no soy borrego de nadie, yo me debo a los venezolanos, no pierdo mi tiempo ahí”, fue lo que publicó a través de Twitter.

Ratti tomó esa decisión después de que la solicitud que interpuso ante el CNE para realizar una reunión con todos los aspirantes a la presidencia y los rectores del ente comicial fuera ignorada.

“Basta de manipulación, Venezuela quiere garantías ya para votar y sacar a este gobierno, Ratti tiene en las verdaderas encuestas el primer lugar en aceptación y credibilidad yo sigo en la contienda electoral por Venezuela”, publicó más temprano.

