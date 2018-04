Ratti: Renunciaría si no hay condiciones

Ronald Romero / 3 de abr 2018.- El candidato presidencial, Luis Alejandro Ratti, aseguró este martes que los comicios presidenciales “no cuentan con garantías transparentes” por parte del Consejo Nacional Electoral y que existe “ventajismo” por parte del Gobierno de Maduro.

“La seguridad de los candidatos no se ha respetado, existe ventajismo por parte Gobierno; el Presidente de la República no se ha desprendido de su cargo, ya que es candidato como cualquiera de nosotros (…) pero de no darse las condiciones renunciaría, no voy a ser parte de este circo”, señaló en el programa de Vladimir a la 1 que transmite Globovisión.

Ratti explicó sus motivos por los que se decidió postularse a Miraflores. “Nosotros vimos nombres que la gente quería y pedía a gritos como el de Lorenzo Mendoza, sin embargo, no se postuló, pero una de las razones por la que decidimos es porque no representamos a los mismos políticos que han estado en los últimos años”.

Por otro lado, se refirió a los hechos violentos que ocurrieron en una caminata de Henri Falcón en Catia. “El único que cuenta con un protocolo de seguridad es Maduro, quisiera ver que alguien pueda entregarle una carta al Jefe de Estado, eso es imposible, pero nosotros nos estamos acercando al pueblo, ya que ellos necesitan ser escuchados, pero hay una inseguridad con este tipo de colectivos armados, gracias a Dios protegieron ayer al candidato y que no hubieron muertos, pero sabemos que el Gobierno armó a esa gente. Nosotros nos colocaron una patrulla del Sebin pero aquí hay alcaldes que le dan más de diez patrullas y guardaespaldas. Le exijo al Sebin que cumpla con la seguridad de los candidatos”.

El empresario también habló sobre su equipo de trabajo: “Tenemos una estructura para quitar la corrupción que tiene este Gobierno durante muchos años. En el año 2015 me propusieron ser candidato por la Asamblea Nacional, vimos que había que trabajar duro pero no ganamos, ganó la Mesa de la Unidad Democrática”.

Nuevamente, el aspirante presidencial reiteró que “el pueblo venezolano debe tener una oportunidad para decidir la transformación de este país. El próximo Presidente de la República tiene que refundar a la nación para poder cambiar los poderes porque así cambiemos el nombre del Jefe de Estado va a ser difícil gobernar porque ellos seguirán gobernando”.

Para finalizar, Ratti propuso que las elecciones presidenciales deben estar en otra fecha diferentes a las del Consejo Legislativo. “Eso fue una manipulación, debieron ser en conjunto con las de alcaldes o gobernadores. La Asamblea Nacional Constituyente debería en 48 hotas antes de las presidenciales cesar sus funciones”.

