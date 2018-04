Ratti: Es necesario un candidato único

ND / 25 abr 2018.- A juicio del candidato presidencial, Luis Alejandro Ratti, es necesario una candidatura única entre quienes adversan la propuesta de Nicolás Maduro, y para ello planteó este miércoles escoger encuestadoras que permitan definir a esta persona. “Sí hay tiempo. Podemos ubicar cinco encuestadoras para buscar un resultado que sea vigilado, claro, por nuestros entes internos y así garantizar la mayor transparencia. Hay encuestas todas las semanas. Creo que los candidatos debemos conversar y establecer un plan de trabajo para que, de manera aplastante, podamos sepultar a este gobierno con una candidatura única. La gente se pregunta por qué no nos unimos; necesitamos un candidato que represente a todos los venezolanos y llevarlo a la acción, este sería uno de los métodos para que los organismos internacionales puedan reconocer los resultados”, dijo el candidato en entrevista para Primera Página por Globovisión.

Aseguró que ha mantenido comunicación con el candidato Reinaldo Quijada, al igual que con Javier Bertucci. Espera en el transcurso de los días conversar con Henri Falcón. “Si queremos sacar a este gobierno no veo otra alternativa, debemos poner en el piso la soberbia y el orgullo”, acotó.

Alejandro Ratti insistió en que hay tiempo para materializar esta propuesta, incluso, indicó que entre el 15 y 16 de mayo podría hacerse el anuncio público, pues la campaña concluye el 17 de mayo. “Podemos anunciarlo antes del cierre de campaña porque tenemos entre 48 y 72 horas para cualquier fe de errata ante el CNE y publicarlo en medios de comunicación”.

No obstante seguirá haciendo el trabajo de calle presentando su propuesta de gobierno, según, la más seria entre las que se están ofertando.

Sobre la posibilidad de retirar su candidatura, Alejandro Ratti aseveró que seguirá en su camino electoral pidiendo garantías para una participación masiva; para ello solicitó ante el CNE un cambio de fecha para las presidenciales.

“El cambio de fecha es necesario, seguiremos trabajando por esto y por una candidatura única”.

Indicó que dentro del cambio de fecha está planteado otras condiciones que puedan garantizar la participación de la Unión Europea y la ONU como observadores internacionales.

“Yo siendo candidato puedo lograr más a favor de la participación de estos organismos, si no lo fuera, no me prestarían atención. Tengo propuestas serias y acertadas para levantar al país. Voy a trabajar para garantizar un proceso electoral de participación masiva para salir de este gobierno”, concluyó.

Etiquetas: candidato | Luis Alejandro Ratti | Presidenciales2018 | Venezuela