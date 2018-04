Rafael Guzmán: Inflación anualizada alcanza 8.878 por ciento

ND / 11 abr 2018, edit. 1:39pm.- La inflación anualizada hasta el mes de marzo de este año supera el 8.800 por cierto, informó este miércoles el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Rafael Guzmán.

“La inflación anualizada, de abril 2017 a abril de 2018, es de 8.878 por ciento”, aseveró en rueda de prensa el diputado Rafael Guzmán.

El parlamentario agregó que la inflación mensual en los últimos tres meses ha sido de 67 por ciento. “Eso lo que significa es que tenemos una inflación acumulada en los primeros tres meses del año de 453,7 por ciento”.

Antes este escenario hiperinflacionario, el diputado aseguró que el Gobierno no tiene ningún interés en frenar la inflación, porque este problema no se resuelve “otorgando bonos a los venezolanos, imprimiendo billetes sin sustento, quitándole ceros a la moneda, ni con la fantástica emisión del Petro, que no sirve para nada, porque con el Petro no se paga nada”.

Guzmán propuso al Gobierno fijar una sola tasa de cambio. “¿De qué se trata eso? Bueno de agarrar todos los bolívares que están en la calle y los dólares del Banco Central de Venezuela y tener adelantado un financiamiento que soporte la demanda”, explicó.

El diputado comentó también que la falta de dicho financiamiento, que mantenga el precio de la tasa de cambio, ha hecho aparecer páginas web como Dólar Today. “Así que ya se puede ver que el problema no era Dólar Today (…) El único que está llamado a llenar ese espacio (de demanda) es el Banco Central de Venezuela, que lo único que ha hecho es enmudecerse frente a la crisis que estamos viviendo y agachar la cabeza en la impresión de dinero”.

De acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la inflación en Venezuela podría alcanzar este año la cifra de 13.000 por cient

