Protestan en el JM de los Ríos por falta de insumos

Jennifer Suárez / foto: @mcobelaVV / 27 abr 2018.- Médicos y pacientes del Hospital JM de los Ríos salieron este viernes a protestar en rechazo a la crisis que padece el sector salud.

“Este Hospital de JM de los Ríos como es importancia nacional, aquí es donde han fallecido niños por falta de medicinas, por falta de medicamentos, violando todos los derechos humanos, las madres son maltratadas, no se les da alimentación, por eso hoy estamos protestando por esa necesidad social”, dijo uno de los médicos.

También una de las madres cuidadoras que se encontraba en la protesta resaltó que su hija tiene Síndrome de Down y “aquí en el hospital no me la quieren atender por falta de insumos” , expresó una de las madres que se encuentra en la protesta”.

Los manifestantes exigen que se doten los centros asistenciales con medicinas e insumos para atender a los pacientes.

Cabe destacar que el Frente Amplio Venezuela llamó días atrás a la sociedad civil a manifestar y apoyar a los pacientes y familiares del hospital pediátrico.

Etiquetas: falta de insumos | Hospital JM de los Ríos | protesta