Protestan en el JM de los Ríos por suspensión del servicio de hemodiálisis

Oleg Kostko / foto: @Preparaflia / 20 abr 2018.- Un grupo de madres de los niños hospitalizados en el área de hemodiálisis del Hospital J.M. de los Ríos trancaron la calle frente a las puertas del referido centro médico ya que habría sido suspendido el servicio de hemodiálisis.“Las madres de hemodiálisis del Hospital J.M. de los Ríos trancaron la calle frente al hospital, porque les suspendieron el servicio de hemodiálisis a sus hijos”, denunció la ong Prepara Familia a través de su cuenta de Twitter.

En otro tuit, revelaron que la falta de agua sería la causa para que se suspendiera el servicio. “En el Hospital J.M de los Ríos no hay agua desde hace varios días, los niños se han dializado utilizando el agua de cisternas. Ya hoy no van a poder dializarlos porque les informaron a las madres que no hay cisternas para el J.M. Los niños no pueden dejar de dializarse. Es urgente”, aseguró Prepara Familia.

La ong indicó que a causa de dicha medida 17 niños que necesitan realizarse corren un gran riesgo de no recibir el tratamiento, el cual “debe cumplirse estrictamente tres veces por semana, sino se realiza hoy el riesgo de la sobrecarga de líquidos en el organismo y acumulación de toxinas que se eliminan con la diálisis”, alertaron.

Etiquetas: Caracas | crisis hospitalaria | hemodiálisis | Hospital J.M. de los Ríos | niños | Venezuela