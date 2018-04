Perkins Rocha: La AN perfectamente puede autorizar inicio del juicio contra Maduro

ND / 16 abr 2018.- El exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Perkins Rocha, indicó este lunes que la Asamblea Nacional cuenta con elementos suficiente para que mañana, perfectamente, puedan autorizar el inicio del juicio contra el presidente Nicolás Maduro por el caso Odebrecht en Venezuela. “Mañana (martes) la Asamblea Nacional tiene una prueba de fuego. El TSJ legítimo, en el exilio, ha cumplido con todos los pasos previos de carácter constitucional sobre las pruebas que mostró la fiscal general de corrupción, lavado de dinero, y manejo de influencias en el caso Odebrecht contra Nicolás Maduro y su régimen. Concluyeron que hay mérito suficiente para enjuiciarlo, y esto es importante aclararlo, ellos todavía no han determinado la culpabilidad de Nicolás Maduro, simplemente examinaron las pruebas de la fiscal general y han estimado como suficiente a los efectos de abrir el juicio, lo que mañana autorizará o no la Asamblea Nacional”, dijo Rocha en entrevista para Palabras más, palabras menos por RCR.

El abogado resaltó que para esta decisión, según la Constitución y el Reglamento de Interior y Debate, se requiere de una mayoría simple; esto lo aclara por la especulación sobre la posibilidad de una mayoría calificada para este tipo de acciones.

“El artículo 110 de la Ley Orgánica del TSJ establece ese requisito, sin embargo, no lo establece la Constitución ni tampoco el Reglamento de Interior y Debate, así que mañana, perfectamente, sí así lo tienen a bien, la AN puede tomar la decisión de autorizar al TSJ a que continúe con el juicio. Merecemos saber la verdad si quien dice ser nuestro presidente no es un delincuente”, acotó.

En caso contrario, explicó Rocha, el TSJ está en toda la facultad de poner de oficio las denuncias que tiene a la vista.

