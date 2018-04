Pérez Pirela: El abstencionismo no es una solución democrática para el país

Ronald Romero / 4 abr 2018.- El periodista y filósofo, Miguel Ángel Pérez Pirela, aseguró este miércoles que “el abstencionismo no es una solución” para resolver los problemas en Venezuela y llamó a participar en las elecciones presidenciales.

“Estamos viviendo una situación compleja, pero la misma no puede parar el juego democrático. No creo que el abstencionismo sea una solución democrática para la Venezuela de este momento, creo que paralizar la cita electoral o llamar a no votar represente una solución para este país”, señaló en el programa A Tiempo que transmite Unión Radio.

Lea más: Cierre de campaña del Psuv cortó programa de Pérez Pirela cuando hablaba de corrupción

En este sentido, agregó: “En cualquier democracia todos los tiempos son buenos para hacer elecciones. La cita electoral no puede depender de coyunturas, aquí hago una critica de lado y lado, los tiempos electorales son sacrosantos para cualquier país del mundo”.

Pérez Pirela también se refirió a los “errores” que ha cometido la oposición venezolana. “Hace un año hicieron aquellas guarimbas, que fueron actos terroristas, de los cuales no gano nadie. En aquel momento la oposición pedía elecciones pero considero que esas acciones fueron un suicidio electoral para los adversarios del gobierno. Ellos en ese tiempo estaban arriba en las encuestas y su idea fue salir a la calle a quemar y a matar personas”.

El Comunicador Social criticó que la oposición se presente como “un Frente Amplío, pero son los mismos políticos de las guarimbas, son las mismas caras, por eso sigo que le han visto la cara de pendejo a los venezolanos, todo esto ha beneficiado a Nicolás Maduro”.

Para finalizar, habló sobre la supuesto bloqueo de Estados Unidos contra Venezuela. “Aquí hay un bloqueo económico brutal, tenemos amigos cuyas cuentas internacionales han sido bloqueadas. Hay barcos con medicinas y comida que no han podido llegar al país, pero lamentablemente las víctimas de esas acciones somos todos”.

vaya al foro