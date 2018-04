Pedro Pablo Fernández: La MUD se divorció de la realidad del país

ND / foto: @primerapagina / 30 abr 2018.- El coordinador operativo del comando de campaña de Henri Falcón, Pedro Pablo Fernández, aseguró este lunes que la Unidad Democrática da muestras de haberse separado de la realidad que vive el país al convocar la abstención para el 20 de mayo. A su juicio, no están tomando en cuenta 80 % de los venezolanos que está “desesperada” por salir del gobierno de Nicolás Maduro.

“La abstención es un fracaso, es deserción política, mientras nos inmovilizamos el enemigo avanza. La abstención no nos lleva a nada, y sobre todo en un país donde 80 % de los venezolanos se acuesta sin comer, no nos podemos abstener, porque el país no aguanta más a Maduro ni un día más, si el liderazgo viviera eso, la realidad fuese otra”, dijo Fernández en entrevista para Primera Página, por Globovisión.

El dirigente de campaña por Falcón considera que el Consejo Nacional Electoral no hace “trampa” con los votos como se quiere hacer ver –según su perspectiva- en la opinión pública, sino más bien que los venezolanos dejaron de votar porque la oposición abandonó la ruta electoral que se construyó durante las parlamentarias de 2015.

“A Carlos Ocariz, por ejemplo, no le hicieron trampa en Miranda, sino que ahí no votó nadie. Por qué en Táchira siempre gana la oposición, porque los gochos votan y cuidan sus votos. Esa mayoría que se expresó en 2015, en las siguientes elecciones no lo hicieron porque se vio desilusionada de un liderazgo que fue muy errático. Después que construimos la ruta electoral la abandonamos”, opinó.

En ese sentido hizo un llamado a participar el 20 de mayo en los comicios presidenciales, sobre todo a la clase media que, según su opinión, es la que más se abstiene de votar porque aún puede “medio comer”, dijo.

“Lo que estamos viviendo es un deslave del chavismo hacia la oposición, 80 % del país no se puede dar el lujo de abstenerse, porque la gente está pasándola muy mal. Lo que se vive es una tragedia de la que podemos salir el 20 de mayo si todos halamos la carreta hacia la misma dirección. Le digo a la clase media, ustedes hacen falta. Todos hacemos falta. Se trata de poner 10 millones de votos, no hay manera que desconozcan eso”, agregó.

Fernández reconoció que a muchos venezolanos no les gusta el candidato Falcón, sin embargo, según su opinión, él ha dado muestras que está comprometido con el cambio político, económico y social del país. “Lo que tenemos es que sumarnos todos”, subrayó.

Sobre la propuesta económica de Falcón de dolarizar la economía, criticada por su adversario el presidente Nicolás Maduro, Fernández aseguró que esto ayudará a la recuperación del aparato productivo, que es lo que se requiere con urgencia.

“Todo está dolarizado, tenemos el ingreso en bolívares, pero pagamos a precio de dólar. ¿Qué buscamos? tener una moneda dura para recibir y resguardar los ingresos. El primer beneficiario de esto será el Gobierno, porque él vive de los impuestos de las empresas y cuando dolarizas pones a las empresas a producir en dólares y por ende pagan impuestos en dólares. La política de la dolarización es la política correcta”, afirmó.

El dirigente también salió en defensa de la “tarjeta solidaria”, aseverando que la pueden calificar de todo menos de populista.

Agregó que se trata de una medida coyuntural para subsidiar al venezolano mientras se reactiva la economía.

“Tenemos que ir a una economía abierta (…) No es populismo, sino una medida coyuntural. Vamos a subsidiar mientras se reactiva la economía, mientras mejora el ingreso de los venezolanos. Lo que no puedes es liberar la economía y dejar a la gente sin poder comprar, eso es eficiencia económica, no populismo”, concluyó.

