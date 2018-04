Partido ORA: El Gobierno no elimina el control cambiario porque la oposición no se lo permite

Betsy Alvarado V. / 5 abr 2018.- El secretario general del partido ORA, Luis Reyes Castillo, aseguró este jueves que uno de los “pecados” en materia económica cometidos por el presidente Nicolás Maduro es el control de cambio, y que desde su partido han sugerido el tema de la unificación cambiaria porque el sistema actual se presta para la corrupción. Sin embargo, destacó que el Gobierno no lo ha eliminado porque la oposición no lo ha dejado.

“Tenemos que ir a una unificación cambiaria, no podemos nosotros mantener esas distancias abismales entre un tipo de cambio y otro, eso genera corrupción, lo hemos dicho, y aquí estamos de manera valiente repitiéndolo. Yo creo que el Gobierno va a orientar su política económica en ese sentido (…) No ha hecho los ajustes porque el país entero sabe que al presidente Maduro no lo han dejado gobernar un solo día”, aseveró Reyes Castillo en entrevista para el programa Vladimir a la 1.

El representante del partido ORA comentó que la coyuntura económica, a su juicio originada por páginas como DolarToday y los imperios del mundo, puede ser completamente resuelta con la criptomoneda Petro.

“Nosotros estamos buscando soluciones profundas, de raíz, Y con el Petro nosotros tenemos todas las esperanzas de que como lo estamos resolviendo vamos a lograr contrarrestar ese efecto nocivo que el DolarToday y los grandes imperios del mundo han hecho para destruir nuestra economía, para doblegar a nuestro pueblo por el estómago”, sentenció.

No obstante, aseveró que pese a todos los “ataques” que ha sufrido el Gobierno de Maduro, los venezolanos han aguantado porque tienen consciencia. “El pueblo entiende todos los esfuerzo que está haciendo nuestro presidente Maduro para contrarrestar todos los efectos criminales que contra él ha hecho esta derecha”, sostuvo.

En este contexto, Reyes Castillo resaltó que el candidato del partido ORA para las elecciones presidenciales del 20 de mayo de este año será el presidente Nicolás Maduro.

Al ser consultado sobre su opinión acerca de las encuestas que arrojan gran descontento de la población hacia el Gobierno de Maduro, dijo que “si fuese por los resultados de las encuestas Maduro no sería hoy Presidente”.

Finalmente Manifestó que un gobierno que invierte el 73.8 % del presupuesto global nacional en lo social y no en armamento militar, es porque está con el pueblo.

