Padrino López: Fanb garantiza el derecho al voto

ND / 26 abr 2018.- El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró desde el estado Zulia que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana garantizará el derecho al voto en las elecciones pautadas para el próximo 20 de mayo; al tiempo que indicó que el sufragio es un instrumento para dirimir las diferencias en democracia.

“Las Fuerzas Armadas garantizarán el derecho al sufragio y resguardarán todos los centros de votación, a través del Plan República (…) el voto “es el instrumento por excelencia para dirimir los problemas y las diferencias en democracia, por eso invito al pueblo del Zulia, al pueblo de Venezuela, y a los compañeros de armas, he dicho que además de ser un derecho político ir a votar, para un soldado también debe ser un deber militar y ciudadano”, expresó.

Las declaraciones fueron ofrecidas por el Ministro durante un acto social de la Misión Negro Primero, dirigida a todos los funcionarios militares y civiles que prestan servicio a la Fuerza Armada Nacional, donde manifestó que en el país hay un sector que no quiere resolver los problemas mediante el diálogo, por lo que instó a la FANB a reconocer dónde está el enemigo.

“Nuestro enemigo está en otras latitudes, no está aquí (…) No es un eslogan, es una realidad que le quieren poner la mano a Venezuela y no lo vamos a permitir. La patria es primero y el que esté confundido es porque no conoce la historia”, apuntó el titular del despacho de Defensa.

Padrino López estuvo acompañado por todo el alto mando militar, también estuvo presente el gobernador del Zulia, Omar Prieto, y el secretario de gobierno, Lisandro Cabello.

Etiquetas: 20M | elecciones 2018 | FANB