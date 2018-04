Padre Numa Molina: Con todos los errores, el modelo bolivariano es el que ha respondido a los pobres

ND / foto: cortesía Minci / 1 abr 2018.- El padre Numa Molina, s.j., defendió este domingo los logros de la revolución bolivariana de los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y acusó a la Conferencia Episcopal Venezolana de decir lo que dicen “las minorías acomodadas”.

“Me gusta que hagas esa distinción porque una cosa es la Iglesia, pueblo de Dios, y otra cosa es la institución eclesial encargada de pastorear al pueblo. Ya todo el país sabe, está clarísimo… que todos los documentos (de la CEV) están impregnados de una visión totalmente sesgada hacia lo que dice la derecha en Venezuela y la derecha internacional”, dijo en el programa de José Vicente Rangel por Televen.

“Yo creo que han perdido la perspectiva del pueblo. En el último documento de la CEV, hace apenas unos días, se acusa al Gobierno de no hacer nada por las mayorías, de no aceptar la ayuda humanitaria, de generar hambre y escasez, pero no se dicen los motivos de esa escasez. ¿Por qué hacen eso? Han perdido la perspectiva y la analizan desde la acera del frente a donde está el pueblo, en donde están los poderosos de este país… Es una de las tentaciones que podemos correr como pastores: terminar diciendo lo que dicen las minorías acomodadas”.

Luego reiteró la idea de que la Conferencia Episcopal le da la espalda al “pueblo” y no conoce cómo vive. “Yo me encuentro a la gente golpeada, porque aparte de la situación que se vive con la escasez, con la situación que vivimos, va a los templos y se siente excluida y rechazada. No se siente interpretada”.

El padre Numa Molina sugirió también que este alejamiento ha llevado a feligreses a buscar otras iglesias cristianas. “No olvidemos que el ser humano es religioso por naturaleza y necesita creer en algo, y si la Iglesia Católica no le responde y no interpreta con honestidad la realidad que está viviendo… el creyente termina alejándose de la Iglesia, termina yéndose a otras iglesias cristianas o a cualquier secta”.

El padre también pidió a la CEV “más humildad y menos arrogancia”. “¿Cómo puedo decir que está mal que ya hayamos llegado a dos millones de viviendas para los pobres? Eso es cristiano, no tenía vivienda y me diste vivienda. Y te digo: con todos los errores que puede tener el modelo, pero éste es el modelo que ha respondido a los pobres”.

Etiquetas: CEV | derecha | Numa Molina