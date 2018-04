¡Ni un paso atrás!

Comenzó la etapa decisiva. Debe ser el momento de recuperar aquella consigna: ¡ni un paso atrás!

El Tribunal Supremo de Justicia del exilio, o sea, el legítimo, emitirá la sentencia declarando con lugar la solicitud de antejuicio de méritos contra Nicolás Maduro, inmediatamente después del fallo deberá notificar a la Asamblea Nacional a los fines de que ésta proceda a dar la autorización para continuar su enjuiciamiento, esto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 266.2 de la CRBV.

Esperemos que de producirse la decisión del TSJ, el día 9 de abril, como ya se ha anunciado, sea convocada por la presidencia de la AN la sesión para el martes 10 de abril, y se abra el correspondiente debate político sobre la procedencia -o no-, del enjuiciamiento. La autorización no debe hacerse esperar. ¡Cuidado con el guabineo!

América unida contra la dictadura

Esta semana también comenzará en Perú la “Cumbre de las Américas”, evento importantísimo para el futuro de nuestro país ya que uno de los puntos fundamentales de esa reunión será la crisis venezolana. Por cierto, así será la mala reputación internacional de Nicolás Maduro que, expresamente fue excluido de la lista de invitados. Lo consideran más indeseable que al mismísimo Raúl Castro quien si está invitado aunque no ha confirmado su asistencia.

Toda la atención se centrará en el mandatario estadounidense que llevará la voz cantante contra el régimen que azota a los venezolanos y que además, ya ha sido denunciado como una amenaza a la paz del hemisferio. Momentos cruciales. Pienso que esa “Cumbre” representará solo un formalismo porque ya deben estar acordados los eventos que al finalizar la reunión de Lima se ejecutarán.

Ayuda humanitaria para Venezuela

La ayuda humanitaria para nuestro país está cantada. No habrá sorpresas. Si quieren pueden interpretarla también como la injerencia internacional que no es una potestad, sino una obligación que tienen los Estados soberanos de intervenir en otro Estado soberano, cuando en este último los Derechos Humanos son violados por los gobernantes. Eso es lo que ocurre en Venezuela. Nadie puede confundirse ni mucho menos dejarse manipular con el régimen “madurista” con estos conceptos.

Cuando a los pueblos se les somete, se les castiga, quitándole las libertades, los alimentos y los medicamentos tienen el supremo derecho de exigir socorro y en consecuencia de ser ayudados. No traiciona la patria el pueblo que pide ayuda internacional sino el tirano que lo somete.

Mosca con las advertencias de J.V Rangel

José Vicente Rangel ha hecho unas advertencias que, dado el talante criminal del régimen, no deberíamos tomarlas a la ligera. En efecto, en su programa dominical hizo ver que supuestamente un sector de la “oposición”, para generar el caos, cometerá atentados contra figuras destacadas del país. Vaya macabra imaginación. Pero insisto, conociendo de lo que es capaz de hacer el régimen, nada descartable que ellos mismos cometan esos actos para incriminar a personajes ligados al sector democrático. El fantasma de Danilo Anderson todavía deambula por los corrillos oficialistas.

José Vicente, luego de dar como un hecho cierto que el 20 de mayo habrá elecciones, siendo reelecto Maduro, y que además no hay posibilidad de una insurrección popular ni de un golpe militar, ni tampoco de que se materialice la invasión de fuerzas multinacionales supuestamente promovida por el Pentágono, pues entonces, de acuerdo a Rangel la alternativa que le queda a la oposición “es el atentado personal contra figuras destacadas de la política, profesores universitarios, religiosos, empresarios, para crear una situación de caos nacional” ¡Zape!

Por lo general siempre pienso que lo que dice o escribe el exministro chavista José Vicente Rangel debe leerse al revés. Es decir: no habrá elecciones, hay altas posibilidades de una insurrección popular o de una rebelión militar, la coalición de fuerzas ya está estructurada para ayudar al pueblo de Venezuela a liberarse de los opresores, la otra conclusión y es la que me preocupa: que esos bichos rojos, visto el desespero por su inminente desalojo del poder, comiencen ataques selectivos hacia determinas figuras de los sectores señalados por Rangel. ¡Mosca pues!

@pabloaure

vaya al foro

Etiquetas: Pablo Aure