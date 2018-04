OVS: 33% de niños padecen retardo de crecimiento y déficit de aprendizaje en Venezuela

Betsy Alvarado V. / 23 abr 2018.- La directora del Observatorio Venezolano de la Salud, Marianella Herrera, informó este lunes que un estudio realizado el año pasado arrojó que el 33 por ciento de los niños del país padecen retardo de crecimiento y déficit de aprendizaje producto de la mala alimentación durante sus primeros 1000 días de vida, es decir, desde su nacimiento hasta los dos años de edad.

“Ya para el fin de los dos años se termina un periodo que es importantísimo en caso de que nosotros quisiéramos hacer intervenciones que pudieran prevenir verdaderos daños a futuro, y eso es lo preocupante. Que el 33 por ciento de los niños tengan este retardo de crecimiento implica que va a haber fallas en su educación, fallas en cómo se encaminan hacia la vida productiva y por supuesto esto tiene un gran impacto sobre el desarrollo del país”, expresó la especialista.

La información fue dada a conocer por Herrera durante una entrevista para el periodista Cesar Miguel Rondón, en que además mencionó que durante una evaluación en una escuela primaria de un sector desprotegido de Caracas, se evidenció que entre un 15 y 18 por ciento de los pequeños presentó déficit de aprendizaje. “Los niños leen y no entienden lo que están leyendo y eso es gravísimo”.

Herrera dijo que hace falta aplicar una política publica basada en las necesidades alimentarias, iniciar una suplementación adecuada lo más temprano posible, y hacer un reforzamiento en las estrategias de lactancia materna, no solo por el hecho de la lactancia misma, sino suplementar a las madres para que la leche sea de buena calidad.

Lea más: OVS: Desnutrición en Venezuela va a millón debido a la catástrofe alimentaria

“Sabemos que independientemente de que la madre esté desnutrida o no, las madres pueden seguir amamantando; ahora la calidad de la leche y la presencia de ácidos grasos especiales variará según la ingesta de alimentos de la madre y ahí tenemos la oportunidad de intervenir y mientras más temprano mejor, mientras más tarde el daño puede ser irreversible”, destacó.

Denunció que desde el Gobierno no se han tomado medidas, pues a su juicio, el reparto de una caja de alimentos Clap, no se puede adoptar como una acción de protección social porque no cumple con los criterios que definen un programa social, “pero esa distribución de alimentos inconsistentes no es lo que nosotros necesitamos en este momento, necesitamos estrategias específicas”, sentenció.

vaya al foro

Etiquetas: aprendizaje | crecimiento | Marianella Herrera | niños | OVS