Oscar D’León: Pido a los políticos que no le hagan más daño al país

Ronald Romero / 9 abr 2018.- El cantante venezolano, Oscar D’León, aseguró este lunes que en Venezuela se ha “perdido el trabajo” y pidió a los políticos no seguir “haciéndole daño” a Venezuela.

“En Venezuela no hay trabajo, se ha perdido. Lo que nos queda a mi familia y a mí es atender la casa que allá tenemos, la oficina en El Paraíso y los empleados. Eso es lo único que podemos hacer. De vez en cuando aparezco, doy una vuelta y regreso. De resto nada, porque el trabajo implica estar de un lado o del otro y no es conveniente para un artista identificarse con un grupo. Mi última presentación allá fue hace casi tres años”, señaló en una entrevista publicada por el diario El Nacional.

En este sentido, dijo que ve “muy mal” la situación del país. “Quiero que nos pongamos de acuerdo. Si nos unimos, podemos hacer las cosas mejor. Hay quienes dicen que no puedo identificarme, y no puedo hacerlo. El artista no debe. Solo tengo que pujar con mi corazón y mente para que el país vuelva a ser el de antes y que aparezca la solución a todos los problemas. Pido a los venezolanos que tengan fe, hacer las cosas unidos. Pido a los políticos que no le hagan más daño al país, que está en el piso”-

Para finalizar, manifestó no saber si votará en los próximos comicios presidenciales. “No sé. Hay que esperar. Si las cosas siguen como están, no vale la pena hacer un esfuerzo por alguien que destruye el país”.

