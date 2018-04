Ortega Díaz a TSJ/AN: Pido a este tribunal que ordene la captura internacional de Maduro

ND / 3 abr 2018, act. 12:54 p.m.- La ex fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia –en el exilio- designado por la Asamblea Nacional que ordene la captura internacional del presidente, Nicolás Maduro, además de la congelación de sus bienes y cuentas, por –presuntamente- estar vinculado en hechos de corrupción con la empresa brasileña, Odebrecht. Para tal solicitud, Ortega Díaz consignó ante el tribunal, una serie de pruebas que lo responsabilizan de pagar a Odebrecht con dinero público, obras de gran magnitud en el país, a cambio de financiar su campaña electoral, algo que –aparentemente- hizo también el ex presidente Hugo Chávez.

“Entrego todos los puntos de cuenta a los fines de su valoración. Todo se detalla en la totalidad del instrumento”, dijo la ex fiscal al momento de entregar el documento en el que también se incluye a funcionarios del Estado como Elías Jaua, Haiman El Troudi, Rafael Ramírez, entre otros.

“La prioridad de Nicolás Maduro nunca fue la situación que para ese momento se vivía en Venezuela, sino la ejecución del gasto público para pagar obras inconclusas y paralizadas, y más grave aún, en febrero del año pasado pagó la continuación de estas obras y este año dice lo mismo. ¿Y todo ese dinero que se desembolsó dónde está?”, se preguntó Ortega Díaz.

Durante sus declaraciones también señaló a la sobrina de Hermán Escarrá, Mónica Ortigoza, como la operadora de Odebrecht en la campaña electoral de Maduro.

Ortega Díaz también entregó extractos de las cuentas bancarias que fueron utilizadas en todas estas operaciones. “El Gobierno por instrucción directa de Chávez y luego de Maduro, suscribieron contratos con Odebrecht para la construcción de granes de obras y la corrupción fue tal que dicha empresa aportó gran suma de dinero a ambos candidatos a cambio de obras con alto sobreprecio”, recalcó.

De igual manera la ex fiscal solicitó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que ejecute la captura de Nicolás Maduro y una vez ejecutada lo ponga a la orden del TSJ.

TSJ/AN declara a Maduro en contumacia y designa a Defensor Público

El Tribunal Supremo de Justicia designado por la Asamblea Nacional declaró este martes al presidente Nicolás Maduro en contumacia, en vista que el mandatario no asistió al antejuicio de mérito en su contra por presuntas vinculaciones en hechos de corrupción por el caso Odebrecht.

La audiencia se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia, ante la presencia de la ex fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz en compañía del doctor Sair Mundarai, ex director del Ministerio Público.

La audiencia fue suspendida por un lapso de 30 minutos para que el Defensor conozca el expediente relacionado al caso.

