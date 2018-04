ONG Una Ventana a la Libertad: Hay una sobrepoblación de reos cercana a 250%

Ronald Romero / 2 de abr 2018.- La ONG Una Ventana a la Libertad aseguró que existe una sobre población en los centros penitenciarios de 250% y que el 96,46% no posee comedor para los privados de libertad.

“Hay fallas existentes en la infraestructura de los centros de detención preventiva que vulneran derechos fundamentales, tales como: 96,46% no posee comedor; 62,12% no posee servicios higiénicos; 86,87% no tiene áreas de visitas; 64,14% no posee servicios de agua potable; 52,02% no ofrece servicio de recolección de basura; 98,48% no cuenta con servicio médico”, señaló en una nota publicada por el diario Panorama.

Fermín Mármol, abogado y especialista en la materia carcelaria comentó que “las comandancias policiales y militares no tienen las condiciones para mantener a los presos; son depósitos

Para finalizar, dijo al rotativo regional que la sobrepoblación en los centros de arresto responde a la falta de cupos otorgados por la Fiscalía en los centros penitenciarios; y a la falta del ‘kit de mudanza’, que se requieren para que el preso condenado pueda ser trasladado al sitio donde cumplirá la pena.

El pasado 30 de marzo de 2018, siete de los 68 cadáveres de los reos que murieron en un incendio en los calabozos de la Policía de Carabobo permanecen aún sin identificar. Así lo reportó la periodista Beatriz Rojas de El Carabobeño.

Los familiares de los presos que aún no han sido trasladados a otros centros de detención, permanecen a las afueras de la Comandancia de la Policía General para entregarles comida y otros suministros.

Etiquetas: reos | Sobrepoblación | Venezuela