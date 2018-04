Oficina Copa Airlines en Caracas abarrotada tras suspensión de vuelos

Betsy Alvarado V. / 6 abr 2018.- Decenas de usuarios de la aerolínea panameña Copa Airlines llegaron este viernes a la oficina de la compañía ubicada en el Centro Lido de la Avenida Francisco De Miranda en Caracas con el propósito de conocer su estatus, luego que el jueves el Gobierno venezolano decidiera suspender las relaciones económicas y comerciales con el Gobierno de Panamá.

“Oficina de Copa Airlines en Caracas colmada de pasajeros que deberán solicitar reembolso o cambio de itinerario tras decisión del Gobierno que obliga a la aerolínea a suspender operaciones en Venezuela”, escribió en Twitter el periodista Jorge Pérez junto a un video donde se puede apreciar a las personas haciendo cola.

La compañía panameña Copa Airlines informó a través de un comunicado que reembolsará el valor de los boletos a sus pasajeros que tienen vuelos programados hacia y desde Venezuela en los próximos 90 días, esto luego que el Gobierno venezolano decidiera suspender a partir de este viernes sus operaciones.

“Ésta es una situación bastante coyuntural porque compro un pasaje para Estados Unidos mediante Copa, que es una línea aérea panameña, y ahora suspenden las relaciones bilaterales entre los dos países y estamos en esta disyuntiva que no sabemos qué es lo que vamos a hacer”, dijo José Melo, cliente de la compañía al portal web Caraota Digital.

La situación ha producido frustración a varios pasajeros deseosos de salir del país lo antes posible, así lo expresó la joven Victoria Roman quien solo llegó al país para participar en su acto de grado.

“Me siento frustrada porque la verdad yo vine fue a pasar un fin de semana a Venezuela, vine fue a mi acto de grado y ahora lo que quiero es salir corriendo. No pretendo volver a Venezuela, no quiero saber nada de Venezuela, me quiero ir y ya, si me dicen que me voy mañana mismo no vendré al acto y me voy mañana mismo”, recalcó.

Copa Airlines dijo en un comunicado que los pasajeros que prefieran cambiar su destino final, podrán hacerlo sin costo antes del 20 de abril y para viajar antes del 4 de julio, de acuerdo con el espacio disponible.

El Gobierno de Venezuela ordenó, mediante resolución publicada en Gaceta Oficial Nro. 6369, con fecha 5 de abril de 2018, la suspensión de la relación económica, comercial y financiera con sujetos de la República de Panamá, que incluye la suspensión de los vuelos de Copa Airlines a Venezuela por un plazo de 90 días prorrogables.

