Nora Bracho: El Zulia colapsó

ND / foto: @primerapagina / 26 abr 2018.- La diputada a la Asamblea Nacional por el estado Zulia, miembro de la comisión de Administración y Servicios, Nora Bracho, aseguró este jueves que dicha entidad ha colapsado ante la ausencia de servicios públicos. Particularmente por las fallas eléctricas que mantienen a los zulianos “sin luz” desde hace varios días.

“Estamos viviendo un colapso. El estado Zulia colapsó. En estos momentos no hay luz en muchos sectores, Maracaibo está prácticamente paralizado y esto conlleva a otras consecuencias de nuestra vida cotidiana. Las personas no duermen en toda la noche y al día siguiente deben ir a trabajar, cómo van. Las madres no cocinan, las neveras están apagadas. La electricidad llega en ciertas horas y ese golpe repentino lo que hace es dañar los electrodomésticos (…) No hay agua, tampoco hay gas; estamos sometidos a todos estos desmanes, después de Pdvsa Corpoelec ha sido la empresa que ha tenido mayores pérdidas económicas”, comentó la parlamentaria en el programa Primera Página, que transmite Globovisión.

Bracho aseguró que el Gobierno se ha robado unos 20 mil millones de dólares del sector eléctrico, con el cual se hubiese podido atender hospitales, programas de alimentación, y un buen mantenimiento a los servicios públicos del país. Recordó que la hidroeléctrica Guri, en su momento, costó 11 millones de dólares.

Insistió que en el estado Zulia “la luz no es un lujo, sino una necesidad”. Recalcó que los zulianos están sometidos a un clima “inclemente”.

Reconoció la labor de los médicos zulianos que, pese a las fallas eléctricas en hospitales, han atendido “como pueden” a los pacientes. “Hasta con la luz del celular o con una vela han respondido a los enfermos”, acotó.

Afirmó que el origen de esta situación en el Zulia y en el país es la corrupción y el no reconocimiento del deterioro del sistema eléctrico.

“Hasta cuándo le echan culpa a un tercero, asuman su responsabilidad, no sigan tapando la corrupción que se comió este régimen”, dijo la parlamentaria acusando directamente al gobernador de la entidad, Omar Prieto.

Indicó que desde la Asamblea Nacional están atentos a la situación y –según agregó- buscando soluciones en conjunto con el Colegio de Ingenieros y otros especialistas.

