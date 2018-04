Nicmer Evans: Es falso que el Frente Venezuela Libre esté negociando con el Gobierno

ND / 27 abr 2018.- El representante del Frente Venezuela Libre, Nicmer Evans, desmintió este viernes rumores sobre una posible mesa de negociación entre la plataforma opositora y el Gobierno nacional. “Es falso que ahorita se tenga establecida una mesa de negociación con el gobierno, al menos no por el Frente Amplio y si es así, avísenme para retirarme de una vez. No sé si integrantes del Frente a título personal estén negociando pero en nombre del Frente Amplio no hay negociaciones”, dijo Evans desde el municipio Libertador, donde se realizaba una protesta convocada por la plataforma opositora.

La convocatoria de este viernes hecha por el Frente Amplio tenía como principal objetivo, según Evans, reactivar la protesta organizada y devolverle el sentido político a los reclamos en la calle.

“Aquí todos los días se protesta. Nosotros lo que convocamos fue a que todas esas protestas tuviesen un sentido político, queremos generar el sentido político de la protesta; hoy no tenemos medicinas, alimentos, tenemos un problema de escasez, el salario no nos alcanza y el eje fundamental de conexión de todas estas causas que suceden en el país es la corrupción de Nicolás Maduro. Se han fugado más de 500 mil millones de dólares del país”, aseguró.

Pidió a los venezolanos a que generen conciencia y entiendan que los problemas de la cotidianidad están relacionadas a la corrupción “y la única manera de generar cambio de la situación en el país es lograr el cambio de gobierno, pero con condiciones”, acotó.

Espera que esta convocatoria haya motivado a la gente y se pierda el miedo a retomar las movilizaciones.

“La suma de la movilización de la gente junto a la acción política de la dirigencia debe conducir a unas elecciones libres y no las que se pretenden imponer para el 20 de mayo”, aseguró.

Etiquetas: Frente Venezuela Libre | mesa de negociaciones | Nícmer Evans | protesta