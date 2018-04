New York Times y New Yorker ganan Pulitzer por reportaje del caso Weinstein

Jennifer Suárez / 16 abr 2018.- El diario The New York Times y el semanario The New Yorker se ganaron el premio Pulitzer al servicio público, que otorga la Universidad Columbia por haber mostrado a la luz el caso de agresiones sexuales protagonizado por el productor de cine, Harvey Weinstein.

El Times, que obtuvo en total tres premios Pulitzer, entre ellos al servicio público y al periodismo de investigación, compartió así el primero con el semanario neoyorquino, anunció Dana Canedy, quien se convirtió en la primera mujer y persona de color en presentar estos premios en sus 102 años de trayectoria.

Cabe destacar que en el año 2017, The New York Times publicó un reportaje en el que demostró cómo durante décadas, Winstein, alcanzó numerosos acuerdos extrajudiciales para poner fin a denuncias de acosos sexuales entabladas por antiguas empleadas.

A estas revelaciones se sumó el The New Yorker, el cual también divulgó algunos testimonios de las afectadas por el hecho.

Jake Halpern y Michael Sloan, del diario neoyorquino, se quedaron con el galardón a la caricatura editorial.

Además del prestigio y el reconocimiento global, los ganadores se llevan un premio en metálico de 15.000 dólares, a excepción de galardón al servicio público en periodismo, que premia a una publicación en lugar de un individuo y es reconocido con una medalla de oro.

Etiquetas: Harvey Weinstein | Pulitzer | The New York Times | The New Yorker