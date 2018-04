La soberana torta

Maduro le quitó tres ceros a la moneda que decía ser fuerte para llamarla “bolívar soberano”. Esta es la segunda “maroma monetaria” de la revolución bolivariana, la primera ordenada por Chávez, terminó arrastrándonos a la crisis actual.

En gobiernos incultos en ciencias económicas, se pretende detener la espiral inflacionaria, con medidas propias de la improvisación y la ignorancia. El actual gerente del circo, grita orgulloso: ¡he creado el bolívar soberano!

Si… la puso… la torta soberana, un nuevo yerro que pagaremos caro, que descenderá al bolívar, a niveles inimaginables de papel sin valor. Es Maduro… un fracasado que continúa por los mismos pasos de su predecesor; incapaz de aprender, de convertir un error en experiencia, que le permita tomar las decisiones correctas.

Los expertos vaticinan que la reconversión no fortalecerá el valor de la moneda. Imposible porque no cambiaron las condiciones financieras y económicas del país, preliminares necesarios para salir del entuerto. Voluntariamente destruyeron la producción, incluyendo el petróleo; alejaron la inversión y mantienen un control férreo de las divisas, lo que impide salir del marasmo bolivariano.

Con las mismas medidas demagógicas se producirán los mismos resultados catastróficos; de una mala situación caeremos en una peor… de la cual será muy difícil salir.

La Venezuela roja es paupérrima, impide el desarrollo personal de los ciudadanos, por eso escapan. Por ese crimen Maduro y sus socios, deberán ser juzgados; la tragedia que vivimos es consecuencia de una gestión destinada a someternos con el hambre… que como agravante incluye el dolo, la intención de hacer daño.

La torta de Maduro ha sido puesta contra el Estado, parte del plan para subordinarnos a la Habana… muchos son los crímenes… demasiados… Traición a la Patria; Desfalco al tesoro Nacional, Violaciones a los derechos humanos del pueblo de Venezuela; Destrucción del sistema Democrático, por cualquier de ellos merece la pena máxima constitucional.

Lo único soberano que puede mostrar es la torta que ha puesto, que huele tan mal, que el mundo no ha podido continuar indiferente. Las reacciones surgen por doquier y los países no se preocupan por utilizar eufemismos… algo raro en el mundo de las relaciones internacionales; claramente lo acusan de dictador, de violador de derechos humanos y de corrupto.

Suiza, el eterno país neutro, se dejó de remilgos y congeló los fondos de siete funcionarios del régimen; consecuencia de sus violaciones al estado de derecho y a las instituciones democráticas. Cabello, Ttibisay Lucena, Tarek W. Saab, Maikel Moreno, Benavides Torres y Reverol son algunos de los funcionarios, que están siendo tratados como lo que son.

Sus cuentas congeladas, prohibición de entrada al País y también la venta, exportación y tránsito de equipos, que les permitan reprimir y espiar al pueblo democrático venezolano. Suiza se une a una larga lista de países, que decretaron sanciones contra la dictadura venezolana.

Lejos de Europa y cerquita de Venezuela… en Panamá, donde mucho chavista, al estilo de Cilia Flores y su “holding” de empresas, se sentían como en un paraíso fiscal. La torta bolivariana apesta, se desenmascara internacionalmente, el país centroamericano denuncia a funcionarios corruptos y a testaferros del chavismo.

La lista la encabeza el propio Maduro y destapa una maraña de 55 funcionarios y 16 empresas, que han expoliado el dinero de los venezolanos.

La decisión panameña golpea los intereses personales, de quienes han saqueado la patria. Entre los demócratas venezolanos renace la esperanza; esperan con impaciencia, que la región siga el ejemplo.

Otros países latinoamericanos podrían colocarse al lado, de la democracia y la libertad del pueblo venezolano. Ya era hora que nuestros vecinos terminaran por denunciar la corrupción chavista, que ha arruinado lo que fue un país petrolero con futuro.

La mafia rojita, la que sirve al régimen explotador cubano, ha instalado un gobierno delincuente; traficantes, contrabandistas y corruptos, por un lado. Traidores a la soberanía nacional, promotores del terrorismo internacional, enemigos de la democracia occidental, por el otro… todos tienen un trozo en la torta bolivariana, se repartieron sectores, recursos, poderes y cuotas.

Por eso no entregarán jamás, como afirma Delcy Eloina; las mafias no se rinden, menos cuando han infiltrado el poder… se combaten hasta el final. Creían que el mundo no se atrevería a intervenir.

Jueces y constituyentes ilegítimos; ministros y gobernadores cómplices; militares, policías y colectivos, esbirros del régimen opresor; enchufados, banqueros y bolichicos, alcahuetas de las violaciones democráticas. Tienen sus nombres grabados en el basurero de la historia y una reservación en los tribunales… cuando el ordenamiento jurídico y la Constitución Venezolana, sean reinstaurados en el suelo patrio.

El chavismo terminó siendo un error histórico, una equivocación de un sector de Venezuela que quiso tomar un atajo. Olvidando que hacer progresar un país implica compromiso, trabajar duro y construir oportunidades.

Precisa formación y preparación, sobre todo, seleccionar los más idóneos, los honestos… y aquellos comprometidos con el desarrollo y la perfección de la estructura social. Una lección que deben aprender los que aplaudieron la llegada del Comandante.

También los tibios que esperan asegurarse su futuro político; la vieja izquierda que sueña con que, después de la debacle, vendrá su turno. Por eso juegan al golpe y cuida, a destruir dirigentes que podrían rivalizar.

No se trata de quitar una torta soberana para poner otra, ni de montar a oportunistas de medio pelo. El país no puede colocar la reconstrucción de Venezuela en manos incapaces, en aquellos que carecen de un proyecto para el desarrollo.

Debe olvidarse de mediocres, de manipuladores y titiriteros… que se parecen tanto al enchufado chavista…

Venezuela necesita líderes en cada área; gente que de la batalla contra el narcotráfico; que expulse al invasor extranjero; que limpie las instituciones. que exija cuentas. Necesita militares con honor y patriotismo, que sancione a los traidores; precisa diplomáticos con experiencia y no agentes de partidos políticos, ni improvisados paracaidistas.

El que se proponga reconstruir Venezuela debe recuperar el imperio de la ley, la vigencia de la Constitución Nacional. Tendrá que atender emergencias y desarrollar programas de atención, reconstrucción, reinserción y vuelta a la patria.

Deberá sanar heridas, del cuerpo y del alma; liberar a los injustamente detenidos y reconocer los nuevos héroes de la patria. Enfrentará el reto de recuperar servicios públicos: agua, electricidad, salud, transporte y educación.

Dentro de sus prioridades recuperar la confianza, para que la inversión regrese y se conquisten de nuevo mercados. Una nueva empresa nacional de energía, sustituirá la desmantelada PDVSA… y será dirigida por los mejores.

Recuperar las fortunas robadas por los chavistas, constituirá una meta del Estado. Ladrones, corruptos, enchufados y todos aquellos, que metieron sus manos en el tesoro nacional, deberán ser objeto de solicitudes de extradición, para ser presentados ante los tribunales de justicia.

La nueva Venezuela exigirá reconocer nuestra responsabilidad, dejar de lado el rol de víctimas, para comenzar a ser protagonistas. Salimos de un momento oscuro de nuestra historia, tenemos que atrevernos… comenzar a recorrer la distancia que existe entre los sueños y la realidad.

Ex Cónsul de Venezuela en París

Presidente de Venezuela-Futura, Francia

https://www.facebook.com/groups/181289191975263/

[email protected]

vaya al foro

Etiquetas: Nelson Castellano-Hernández