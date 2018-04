Murió el dramaturgo Levy Rosell

ND / 25 abr 2018.- El dramaturgo venezolano Levy Rossell murió este miércoles a sus 73 años de edad, tras haber sufrido un ACV. La periodista Mibelis Acevedo aseguró en Twitter que el dramaturgo falleció a causa de la escasez de medicamentos que atraviesa el país, pues semanas atrás en la red social se solicitaban fármacos para atender al actor.

Rossell nació el 23 de abril de 1945, en Coro, entidad donde inició sus estudios artísticos, también de canto. Posteriormente estudió Artes Escénicas en el Teatro Universitario de Caracas, Actuación Teatral en el ateneo y Cátedra de Teatro el Pedagógico de Caracas.

Luego viajó a New York donde realizó la Cátedra de Teatro New School, N.Y.USA con el director Joseph Chaiking (autor del libro Presence Of The Actor), Taller de Produccion Teatral N.Y.USA Theatrer Of Latin America, Teatro Arena de Sao Paulo Director Augusto Boal en Brasil, Taller de Actuación Brectiana con Clemente Izaguirre, luego realizó un Curso de Maestro Alfabetizador Urbano por el Ministerio de Educación en el cual hizo dicha labor de Docente, en una zona popular de caracas por un tiempo.

Rosell realizó distintas labores dentro de la televisión venezolana: Teleteatros dirigido por Román Chalbaud, en TNV5-5 Programas dirigidos por Jose Ignacio Cabrujas, TVN5-3 Programas, Director Artístico de Sopotocientos, Productor y Director Artístico del programa Ton Toronjil, Presentador del programa Arte de Venezuela con Levy Rossell, Asesor dramático de la novela Pura Pinta. En Venevision participó como jurado en Bailando con las Estrellas, Bailando con los Gorditos, Bailando con los Abuelos, Bailando con las Mises, Bailando con las Estrellas y actualmente integra el elenco de Los Secretos de Lucia.

Siempre se definió como un hombre recto, sincero y cabal.

