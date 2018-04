Milos Alcalay: Solución al problema migratorio pasa por una transición en Venezuela

Betsy Alvarado V. / 25 abr 2018.- El abogado y ex embajador de Venezuela, Milos Alcalay, manifestó este miércoles que la migración venezolana ya se ha convertido en un problema para el mundo y que aunque el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, pida una estrategia europea para asistir a los desplazados, la solución pasa por un gobierno de transición en Venezuela.

“Las constante salida de venezolanos ha generado problemas en los países de la región de América Latina y esa es la preocupación que Tajani ha expresado en su comunicado, ya no es la solidaridad con los migrantes sino buscar la solución (…) “La solución es en Venezuela y esa solución es la solución que también el Grupo de Lima y otras institucionales han señalado, que es absolutamente necesario el darle una transición para evitar esta diáspora”, expresó.

La aseveración fue hecha durante una entrevista concedida al periodista Cesar Miguel Rondón, donde explicó que las primeras oleadas de emigrantes era de inversionistas, la segunda fue de profesionales -que eran bien recibidos-; mientras que la tercera ola ya generaba unos problemas sindicales porque eran electricistas, plomeros, entre otros, pero que ya la cuarta oleada se está volviendo un verdadero problema.

“La cuarta ola es una ola de venezolanos pobres que corren a como de lugar con cero recursos en el bolsillo para ir a dormir en las calles de Cúcuta y esos problemas van generando una serie de situaciones en la que los países no están preparados para recibirlos”, dijo.

Comentó que la ayuda humanitaria ha sido desviada a los países donde están los migrantes venezolanos debido a que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, se ha negado a recibirla, cosa que calificó como “insólita”, pues a su juicio, “en todas las situaciones donde se genera una situación de desplazados se envía ayuda humanitaria como al Gobierno genocida de Bashar Al Assad, quien no se niega a la ayuda”.

“Entonces la ayuda no llega a Venezuela no porque haya competencia en otros países, sino porque el gobierno venezolano ha utilizado mecanismos de distribución de alimentos distintos al de una ayuda que no discriminaría con el carnet de la patria”, sentenció.

De acuerdo con organismos de migración internacional, hasta la fecha se han desplazado 4 millones de venezolanos.

Etiquetas: diáspora venezolana | migracion | Milos Alcalay