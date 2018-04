Me voy a entregar, anuncia Lula en discurso

ND / 7 abr 2018, edit 12:05pm.- El expresidente Lula da Silva finalizó hace minutos un discurso frente a la sede del sindicato de metalúrgicos de Sao Bernado do Campo, Sao Paulo, junto a la expresidenta Dilma Rousseff.

“Yo voy a atender al mandato (de la orden de prisión)”, dijo, “porque quiero hacer la transferencia de responsabilidad. Ellos creen que todo lo que ocurre en este país ocurre por mi culpa…. Yo voy a (prisión) con una convicción: ellos van a descubrir lo que yo he dicho: El problema de este país no se llama Lula, el problema son ustedes, es la conciencia del pueblo”.

Y siguió, donde hizo referencia a los presentes:”Y no vale la pena intentar acabar con mis ideas porque esas ideas están ya con ustedes y no hay como apresarlas. No vale la pena intentar parar mis sueños porque cuando yo pare de soñar, yo soñaré en la cabezade ustedes. El día que Lula tenga un infarto, será una tontería porque mi corazón laterá en el cnrazón de ustedes junto a millones y millones de corazones… Ya yo no soy un ser humano, soy una idea, soy una idea que se mezcla junto con sus ideas… yo voy a cumplir ese mandato y ustedes tienen que transformarse. No se van a llamar Pedro, Juan, Alberto, todos tienen que llamarse de aquí para adelante Lula… tienen que saber que la muerte de un compañero no para la revolución”.

En la mitad del discurso mencionó la agenda política de su movimiento: “No van a poder con Petrobrás; vamos a hacer una nueva constituyente; vamos a revocar la Ley del Petróleo que ellos quieren implantar; no vamos a permitir que vendan la Caixa Económica; no vamos a dejar que destruyan el Banco de Brasil; vamos a fortalecer la agricultura familiar que es responsable del 70% de la producción de alimentos que comemos en este país”.

“Pronto vamos a demostrar que quien cometió un crímen fue el (delegado) que me acusó; fue el juez que me juzgó; y fue el Ministerio Público que me acusó”.

Y finalizó enviando un “abrazo a los presentes”. “Tenga la certeza que este cuello aquí, que mi madre hizo corto, no se va a bajar. Voy con la cabeza erguida y voy a salir con el pecho inflado porque voy a demostrar mi inocencia. Muchas gracias a todos”.

Con información de la traducción en vivo por VTV / Telesur

Etiquetas: Brasil | corrupción | Lula