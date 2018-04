Márquez: Zulia está en riesgo de un colapso total y la responsabilidad es de Corpoelec

Betsy Alvarado V. / 25 abr 2018.- El diputado a la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, alertó este miércoles que las plantas eléctricas en el estado Zulia están en riesgo de un “colapso total” producto de la falta de mantenimiento y aseguró que esto no se debe a un saboteo sino a la irresponsabilidad de Corpoelec.

“El general (Luis Motta Dominguez) miente descaradamente (al decir que es producto de un saboteo dirigido por el partido Un Nuevo Tiempo), cuando la responsabilidad es solo de Corpoelec”, expresó.

La declaración fue hecha durante una entrevista al peridosita Cesar Miguel Rondón, donde detalló que las plantas termoeléctricas principales pasaron de producir 2.000 megvatios a tan solo 130; es decir, inferior al 10 por ciento.

“Zulia está en un gravísimo riesgo de un colapso total, precisamente porque no hay quién resuelva el tema de la energía (…) Esto se está poniendo caliente porque es imposible no protestar, es imposible cuando se pasa más de 18 horas sin luz, cuando las empresas están cerradas porque no hay cómo trabajar”, sentenció.

Comentó que actualmente no hay internet ni telecomunicaciones, y es imposible trabajar

“El gobernador Omar Prieto en vez de ponerse en contra de esto (las protestas), debería liderizar un plan para poner en funcionamiento las plantas eléctricas (…) Estamos pidiendo que se decrete la emergencia para el rescate de las plantas termoeléctricas. Estamos a las puertas de un colapso mayor porque sencillamente no se están haciendo los mantenimientos de las plantas”, reiteró.

El parlamentario recordó la detención el día martes del presidente de la Cámara Municipal de Maracaibo, Carlos Armijo, así como del jefe de prensa del Consejo Municipal Leonel Reyes y la muerte de un joven de 15 años, por lo que enfatizó que de no resolverse el tema eléctrico las protestas podrían intensificarse.

No obstante, el gobernador del estado Omar Prieto aseguró este martes que ya el servicio fue recuperado en un 90 por ciento, luego que la lluvias afectaran el buen funcionamiento y que una persona tratara de robar un cable de la subestación La Polar.

Etiquetas: Corpoelec | Enrique Márquez | UNT | Zulia