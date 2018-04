Los hermanos Fujimori van por el poder

Cosas de la vida y la política, los hijos del ex presidente Fujimori les habían solicitado el indulto presidencial a todos los ex presidentes de Perú pero ninguno se lo había concedido. El 28 de julio de 2016 asume la presidencia Pedro Pablo Kuczynski, también le solicitan la gracia presidencial, nunca se pronunció. Aparecen pruebas que comprometen al presidente PPK, con hechos de corrupción y Odebrecht. La lideresa Keiko Fujimori se convierte en la voz cantante que solicita la renuncia del presidente, dice: “Es hora de decirle a PPK, que se vaya, ya”. Impulsó la moción de Vacancia Presidencial ante el Congreso Nacional peruano. El congreso realiza la sesión en diciembre de 2017, y se declara sin lugar, no prosperó la moción porque su hermano Kenji Fujimori, con el voto de 10 diputados que se abstuvieron impidieron que se materializará la salida de PPK, propinándole una derrota política a su hermana Keiko. A los tres días el presidente PPK, indultó al patriarca Fujimori.

Keiko no se durmió en los laureles, continuó con su campaña “con dinero no se compra todo”, “Siempre hay peruanos valientes y dignos que no se venden”. La dama de hierro tenía un as bajo la manga y haciendo gala de sus ancestros espías, dos días antes de la votación en el congreso donde se discutiría nuevamente la vacancia presidencial, difundió unos videos donde aparece su hermano Kenji, negociando en nombre del presidente Kuczynski con un parlamentario fujimorista, para que comprometiera su voto y volver a salvar a PPK. El 23 de marzo pasado, ante este bochornoso hecho y ya con los votos en contra el presidente se vio obligado a renunciar a la presidencia de la República de Perú, para no someterse a la votación del Congreso Nacional donde Keiko ya había logrado los votos suficientes para impedir que su hermano Kenji, le ganará la votación.

Kenji Fujimori se ha ofrecido ante la fiscalía del ministerio público y los tribunales para declarar contra su hermana Keiko, quien ahora es investigada y se encuentra en el ojo del huracán. Esta historia continuara van por el poder en Perú.

Fujimori preocupado por el enfrentamiento de sus hijos

El autócrata ex presidente Fujimori, quien se ha visto delicado de salud y varias veces ha sido recluido en centros hospitalarios, ha manifestado que no quisiera morirse sin ver a sus hijos unidos, lo que hace suponer que, él se siente culpable del destino que le cambio la vida a su familia, desde el momento en que se metió a la política y sus hijos le agarraron el gusto a las “mieles del poder”, tanto así, que al salir del hospital autorizó escribir en una cuenta de twitter: “Viví dos días de zozobra y reconozco que sentí miedo, pero no a la muerte sino a dejar pendientes planes como pasear por el parque con mis nietos y unir un poco más a mis hijos”. Fujimori, purgaba condena de 25 años de cárcel por corrupción y crímenes de Lesa Humanidad cometidos durante su mandato, recobró la libertad por el indulto humanitario concedido por el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien recientemente renunció a la presidencia de la República.

Trágico destino de presidentes peruanos

Desde 1990 hasta el día de hoy, Perú vive un destino presidencial trágico, en los últimos 28 años todos los presidentes de la república, han sido salpicados por distintos hechos de corrupción. Alberto Fujimori, fue condenado a 25 años de cárcel por delitos de corrupción y de lesa humanidad. Alejandro Toledo, tiene orden de detención y captura internacional por el caso Odebrecht, esta solicitado en extradición vive en Estados Unidos. Alan García, es investigado por sospechas de corrupción de Odebrecht. Ollanta Humala y su esposa Nadine, están en la cárcel, también por el caso Odebrecht. Le tocó el turno a Pedro Pablo Kuczynsky, un político de 80 años, empresario exitoso, salió por las ventanas del palacio, esperaremos el resultado del juicio, quizás ocupe la celda dejada por Fujimori.

Vía crucis de la familia Fujimori

En junio de 1990, llega a la Casa de Pizarro (Palacio de Gobierno de Perú) el profesor universitario Alberto Fujimori, conocido en Perú como el “chinito”, al ganarle en las urnas al escritor y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, ese día le cambió la vida al clan Fujimori. La familia Fujimori (Alberto Fujimori, su esposa Susana Higuchi, sus hijos: Hiro Alberto, Keiko Sofia, Sachi Marcela y Kenji Gerardo) se transformó con el ejercicio de la política y el poder, parece que hubieran recibido una carga de corriente eléctrica. En marzo de 1992, la primera Dama Susana Higuchi, denunció públicamente por hechos de corrupción a sus cuñadas, de lucrase vendiendo la ropa usada que llegaba donada desde Japón, para el pueblo peruano que había sufrido el terremoto “y las vendían como nuevas en una de sus tiendas”. El 5 de abril de ese año, le dan el golpe de Estado al presidente. La primera Dama sufre todo tipo de presiones, Fujimori se divorcia la expulsa de la familia y del gobierno, es encarcelada por corto tiempo. En abril de 1994, su hija Keiko se convierte en la primera Dama y presidente de la Fundación por los Niños de Perú, hasta el año 2000. El 21 de noviembre de 2000, el presidente Fujimori desde Japón, envía una carta de renuncia a la presidencia de la República, la crisis de corrupción lo obligó a dimitir. Se mantiene durante cinco años en Japón en su condición de ciudadano de ese país. Todos los hijos del presidente participaron de forma activa en el gobierno, y han sido vinculados a líos judiciales.

Desde el año 2000, Keiko Fujimori asume el liderazgo del movimiento político de su padre. El 6 de noviembre de 2005, Fujimori llega a Santiago de Chile con pasaporte peruano en un avión privado desde Tokio. Al día siguiente, por requerimiento del gobierno peruano la Corte Suprema de Justicia chilena, dicta una orden de detención contra Alberto Fujimori, permanece detenido en la Escuela de Gendarmería de Chile hasta el 18 de mayo de 2006, que el máximo tribunal le otorgó una libertad condicional con prohibición de salir del país mientras se tramitaba el procedimiento de extradición. El 22 de septiembre de 2007, es extraditado a Perú.

Keiko Fujimori, que el año 2006, había sido electa diputado al Congreso de la República, asume la defensa de su padre. Ha sido candidata presidencial en 2011 y 2016.

Kenji es conocido como el benjamín de los Fujimori, el 2011 gana un escaño en el congreso, electo como el diputado más votado. Es considerado un duro, la voz de su padre. Ambos son líderes del partido Fuerza Popular y son públicas y notorias las diferencias y confrontaciones políticas que ambos hermanos y dirigentes están debatiendo.

